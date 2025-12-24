台日教育合作交流 日姊妹校訪成大南工 體驗實作、寄宿

日本岐阜及延岡工業高校師生參訪成大南工交流，並安排日生寄宿家庭體驗在地文化。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松∕永康報導

成大附屬南工日本姊妹校岐阜工業高校、延岡工業高校師生，及由延岡市長三浦久知率領的政府團隊近卅人蒞校訪問。雙方不僅延續超過三十年的深厚情誼，更透過多元實作與寄宿家庭體驗在地文化，開啟台日教育合作新篇章。

日本交流代表團參訪成大南工，校方安排儀隊以震撼的「槍門」儀式迎接貴賓，展現南工學子嚴謹的紀律與昂揚的朝氣。

成大南工校長黃耀寬表示，南工創校八十四年，與日本百年名校岐阜工高的姊妹情誼已走過卅一載。他強調，國際視野是學子不可或缺的競爭力，期盼透過此次實體互動，未來能進一步推動教師短期交流、學生交換或遠距課室合作。

為展現台灣文化與工科實力，南工安排扯鈴與舞獅社表演，讓日本貴賓親身體驗傳統民俗的魅力。校園導覽則帶領代表團巡禮校內美術館及十二個專業科系，其中飛機修護科設備更令來賓印象深刻。

交流重頭戲「動手做」實作課程，讓日本師生深入教學現場體驗台式技術教育，例如鑄造科親手製作充滿紀念意義的精緻錫杯、電機科實際操作工業４‧０規格機械手臂、化工科體驗白油精製作及精密的化學分離實驗。

為讓日本學生深度感受南台灣的人情味，姊妹校岐阜工高九名學生與成大南工學伴配對，展開Homestay寄宿體驗。不同於校內的技術切磋，學子們走進台灣家庭透過共進晚餐、日常生活互動，真切體驗台南在地文化與溫暖的生活點滴。這場跨國情誼不再僅止於校園，更在家庭餐桌與笑聲中深深扎根。