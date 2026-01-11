台日文化交流 陶藝市集獲好評
記者林怡孜∕台南報導
由台日文化友好交流基金會主辦的陶藝主題市集與手作體驗活動，周末六、日於東區府東創意森林舉行，結合陶藝展覽、劍獅彩繪與拉坏體驗，吸引不少民眾參與。主辦單位表示，希望透過定期舉辦文化活動，促進台日藝術交流，並讓更多市民能在生活中親近工藝文化。
活動現場展出多件陶藝作品，並開放民眾體驗劍獅彩繪與陶土拉坏。其中劍獅彩繪由老師現場指導，吸引親子族群參與；拉坏體驗則讓民眾實際感受陶藝創作的過程，從揉土、塑形到完成作品，體驗手作的樂趣與成就感。
基金會孫小姐表示，此次活動以陶藝為主題，集結來自雲林、高雄等地的創作者參與，也結合日式工藝元素，呈現台日文化交流的特色。雖然籌備時間較短，但仍吸引不少民眾回流參加，顯示市集具有發展潛力，未來有機會規劃為每月固定舉辦的文化市集，讓更多藝術創作者有展示與交流的機會。
台日文化友好交流基金會指出，透過常態化的藝文活動，不僅能提升民眾對陶藝與傳統文化的認識，也有助於促進台日民間文化互動。
未來，除陶藝主題外，也規劃導入更多手作體驗與文化展覽內容，持續深化台南的文化底蘊。
其他人也在看
嗆聲「斬首賴清德」慘了！館長臉書13字回應
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢，去年（2025年）10月，因在YouTube直播中多次公開發表「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並說出「兩岸一家親、我們都是中國人」等涉及「武統」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 482
又是M7！北車再傳隨機攻擊 2男大生打寶可夢「突遭無影腳踹踢」
首次上稿：01/11 12:09更新時間：01/11 12:45（更新捷警隊說明）即時中心／顏一軒、謝宛錚報導昨（10）日傍晚5時20分許，一名22歲陳姓男大生與友人在北捷台北車站M7出口旁廣場玩「寶可夢」（Pokémon）團戰遊戲時，突然遭一名45歲曹姓男子使出「無影腳」攻擊，嚇得兩人趕緊逃離現場。對此，轄區中正一警分局今（11）日說明，由於被害人不願提起告訴，因此警方將依違反《社維法》進行裁罰。民視 ・ 5 小時前 ・ 15
怪男被強制送醫！北車又傳隨機攻擊 2男大生蹲坐打遊戲遭踹踢
台北市1名22歲陳姓男大生，10日傍晚5時20分偕楊姓友人（21歲）坐在捷運台北車站M7出口旁廣場，一同進行寶可夢遊戲團戰時，曹姓男子（45歲）突然靠近，並對著2人出腳狠踢，陳、楊2人急忙跑離現場，並在站務人員協助下報警處理；警方到場後發現，曹男言行舉止異於常人，遂將他強制送醫治療，後續將依社維法函請簡易庭裁罰；至於曹男涉及謊報鬥毆部分，警方將依誣告罪嫌函送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 7
自然漫遊 沉浸春日浪漫風光
士林、北投擁有豐富的自然風光與人文風情，從承載百年溫泉文化的北投到具多樣生態的...信傳媒 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
荒唐毒父曾皮帶抽幼子、勒岳母脖子 老來貧病索扶養費遭法官打臉
台東一名老翁年輕時不僅沉溺毒品、酗酒、不養家，更對妻兒實施嚴重的暴力行為，甚至在年幼子女面前毆打妻子，並因孩子哭鬧就用皮帶抽打年僅3、4歲的幼童。如今他因病喪失工作能力，淪為貧困身障人士，回頭要求多年未見的子女每月給付扶養費，但台東地方法院審理後認為，這名父親當年行為惡劣且情節重大，若強迫子女扶養顯自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
勉強工作拚勞保年資 選錯給付…白搭
很多人都以為勞保年資愈長、能領愈多老年給付，但值得注意的是，勞保年資愈長，僅對領取勞保老年年金愈有利；對於打算一次請領勞...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中國娃娃唱到全場暴動！王彩樺卻一摔成《WE ARE》所有焦點
除夕特別節目向來是華人圈闔家守歲的重要時刻，而《WE ARE 我們的除夕夜》憑藉跨國卡司與高話題演出，成功在年節檔期掀起討論熱潮。回顧上一屆節目，不僅勾起滿滿回憶殺，也意外製造出讓觀眾捏把冷汗的驚險瞬間。2026年《WE ARE 我們的除夕夜》於今（10）日晚間6時進行錄影，節目將於下月16日除夕夜播出，陪伴觀眾迎接農曆新年。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
天冷「鬧血荒」存量剩4.3天！ 紫南宮捐血送馬年錢母「追血」
冷氣團一波波，影響民眾捐血意願，最近血庫「鬧血荒」存量剩4.3天，台中捐血中心特別與南投竹山紫南宮舉辦「捐血送錢母」，只要捐血就能獲得最新馬年「馬上發財」錢母，盼藉此「追血」紓解血庫壓力。台中捐血中心表示，近期天氣寒冷，其轄管的台中、彰化、南投、雲林4縣市捐血情況都不佳，捐血人數僅平時的7成，以致血自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
皮卡停路邊「自燃」冒火！ 濃煙竄天際幸無人傷亡
台中市 / 綜合報導 台中市北區英才路，1輛皮卡車突然起火燃燒，車頭冒出熊熊火光，伴隨著濃煙不斷向上竄，路過的車輛都向旁邊閃避，畫面相當驚險，所幸消防人員迅速到場，10分鐘內撲滅火勢，沒有造成人員傷亡。而中壢也同樣傳出火燒車意外，專家分析火燒車和低溫沒有絕對因果關係，但天冷確實可能讓油管因熱脹冷縮，增加漏油風險。民眾從遠方看到路邊車輛燒起來，用手機拍下驚險畫面，畫面中濃煙直竄好幾公尺高的大樓，將上空視線都遮蔽起來，火勢蔓延太大，旁邊好幾輛汽車經過都靠邊邊走，不敢太靠近，消防人員獲報趕到現場，拉起水線對準車頭猛噴，車頭瞬間冒起白煙，10分鐘內就將火勢撲滅。目擊民眾說：「(駕駛)在講電話，應該是在求救吧，還是什麼之類，然後她的車就開始有火花出現，應該不到十分鐘就開始燒起來了。」這是發生在台中北區英才路，昨(9)日晚上7點多，警方調查，駕駛是32歲沈姓女子，當時下車辦事，沒有熄火將車輛停在路邊，沒想到起火燃燒，幸好沒有人員傷亡。同樣發生火燒車的還有中壢1處住宅區，橘紅色火焰伴隨著濃煙，直竄空中，目擊民眾想找滅火器沒找到，只能趕快打119報案，台中、中壢，都在寒冬裡發生火燒車，專家分析汽車自燃，多半與電路、油管異常有關。修車業者石先生說：「一般來講都是引擎室受損之後，有可能是擠壓到電池造成短路，或者是它的油管斷裂漏油。」汽車技師林奕勳說：「天冷的時候，汽油的油管它會產生熱脹冷縮，一快一慢之間，金屬油管與橡皮油管中間，就會產生縫隙。」專家分析，火燒車和低溫沒有絕對因果關係，但天冷確實可能讓油管因熱脹冷縮，產生縫隙增加漏油風險，另外車輛如果加裝露營相關電子設備，也可能因為電路複雜造成短路引發火災。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
嘗一口節慶滋味 尋味老台北風味糕點
糕點與廟會、祭典及傳統節慶緊密相關，也隨著時代與文化交融持續創新。作為台北老城區信傳媒 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
甜蜜過春節 台中的浪漫景點推薦！花海、夜景、溫泉與文創聚落一次收
春節不想人擠人，又想和另一半來點儀式感？身為大都市的台中也有浪漫選擇。從文青範兒十足的文創聚落、飄著淡淡草木香氣的花海，散步到夕陽染紅高美濕地、夜晚的璀璨城市燈火，或是到山林裡的谷關溫泉放鬆，在熱湯與山林氣息中為春節畫下最療癒的句點，這個過年，就讓台中陪你把浪漫一次收好。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 22 小時前 ・ 1
輔大後門停車場驚傳砸車！ 受害運將嚇壞：被尋仇
社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導生財工具被砸，讓小黃運將氣炸了！地點是在新北市輔仁大學後門的一處戶外停車場，有一名運將把愛車停在這邊7天，來牽車時，發現車窗被砸破，車牌也遭到破壞，他懷疑犯案的嫌犯，可能不滿運將和與他女友走得太近，因此被尋仇！現在警方調閱監視器，要鎖定犯案對象。民視 ・ 7 小時前 ・ 1
籲立院盡速審議院版財劃法 卓揆:對65歲以上人口有加碼
政治中心／綜合報導行政院長卓榮泰今天到雲林，視察運動設施規劃，提到台灣已進入超高齡社會，而院版財劃法針對65歲以上人口有加碼，會給老人更多照顧，也強調院版的分配更公平，且地方政府拿到的錢不會比較少，對著台下國民立委張嘉郡喊話，希望在野黨能支持盡速審議。在運動部長李洋陪同下，行政院長卓榮泰南下雲林，視察運動設施規劃情形。卓揆強調院版財劃法的地方統籌分配稅款分配更公平，喊話立法院院版財劃法盡速審議。（圖／民視新聞）行政院長卓榮泰：「（全國人口）2329萬人，65歲以上的有467萬人，比例達到20.6%，已經到達一個超高齡的社會了，因此未來行政院的財劃法，我們對65歲以上的，人口結構會有加碼，14歲以下的人口結構也有加碼，就不是以一個人來計算，而是用他不同的年齡層來計算。」面對台灣進入超高齡社會，卓榮泰趁機強調院版財劃法針對老年人口有加權，而台下正坐著唯一國民黨立委張嘉郡。行政院長卓榮泰：「誠懇希望立法院能夠好好地看一下，中央的院版財劃法，跟今年的新財劃法有什麼不同，比較之下可以的話，儘早我們完成審議，當它通過之後，就可以讓地方重新計算明年，所有的關於統籌分配稅款，一般性補助跟計畫型補助。」由於張嘉郡與民進黨立委劉建國將參選雲林縣長，兩人週六都出席，還留下罕見同框合照，但致詞還是聞得出煙硝味。有意角逐雲林縣長的劉建國與張嘉郡罕見同框。（圖／民視新聞）立委（國）張嘉郡：「我們有提案說希望（老農年金），能夠提高到一萬二，但目前院版可能是一萬出頭，希望說這個院長再加碼，農民儲蓄保險這個儲蓄金，院版是說提高到六成，就是政府幫我們讓青年農民多負擔一點。」立委（民）劉建國：「總預算要審啦~總預算不審的話，這些要增加的也都沒有，我還是拜託支持行政院財劃法版本，對農業縣的加權，對老年人口比例眾多縣市的加權，才是真正可以幫助我們雲林縣。」張嘉郡向卓揆喊話老農年金加碼至1.2萬，劉建國接著馬上呼籲在野速審總預算案，公開反將一軍。原文出處：籲立院盡速審議院版財劃法 卓揆:對65歲以上人口有加碼 更多民視新聞報導稱討論「代理孕母」不應潑髒水 陳菁徽拋震撼彈：退出相關條文審查辛柏毅失聯藍委集氣翻車 海中合掌「大佔C位」挨轟！游智彬又來亂！高舉「漢奸」標語慘遭圍毆 石平笑回：沒什麼好怕民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台北車站M7爆隨機攻擊 男出腳猛踹2大學生遭逮
台北市 / 綜合報導 昨(10)日下午五點多，兩名大學生坐在台北車站M7地下連通道，無緣無故遭到一名曹姓男子隨機猛踹，兩人當下通報警方處理，而這名曹姓男子犯案完離開後，竟又打電話報案，謊稱Y4出口有多人聚眾鬥毆，害得警方白白出動20多名快打警力到場，事後這名曹姓男子也被警方帶回移送偵辦。員警VS.嫌犯說：「什麼事，證件借一下。」身穿藍衣外套的男子，被警方逮住，比對證件確認身分後，隨即被警方帶走，員警說：「帶走帶走，好好好，先走先走。」男子情緒激動，警察一邊安撫，一邊將人帶回派出所，原來他剛剛涉嫌，隨機攻擊兩名男大生，記者張權說：「當時兩名男大生，是坐在這個角落來滑手機，遭到一名男子靠近隨機出腳猛踹，男子踹完人之後，是直接順著出口逃離現場。」民眾說：「會有一點警覺心，就是可能會滑手機滑一滑，然後就趕快看一下，旁邊有沒有什麼奇怪的人，就是看起來就可疑的人，對，我就會盡量離他遠一點。」隨機攻擊事件，就發生在昨(10)日下午5點多，台北車站M7地下連通道，旁邊就是張文投擲煙霧彈，砍人的連鎖咖啡店，當時曹姓嫌犯先在連通道，隨機猛踹兩名男大生，逃離現場從中山北路，步行20分鐘，到市民大道Y4出口，報案謊稱有20人在聚眾鬥毆，警方不敢大意派出快打打部隊。5單位共24名警力支援，卻發現沒有鬥毆情事，事後男子被逮後，依社維法誣告罪送辦，台北市中正一分局忠孝西路派出所長賴何杰說：「據了解是一名男子用腳踢擊兩名路人，兩名被害人不願提起告訴，警方依社會秩序維護法，施暴行為人帶返所進行偵辦。」曹姓男子供稱自己沒有想打人，只是踢了一腳但隨機攻擊，地點又相對敏感，所幸男大生傷勢沒有大礙暫不提告，但莫名被攻擊，恐怕也讓他們心有餘悸。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
低溫急凍！彰化24小時內「51人急送醫」⋯2人在家突沒了呼吸心跳
全台近日溫度驟降，多縣市低溫跌破10度以下。自昨（10）日上午8時至今日上午8時止，24小時內彰化縣共有51人疑因心肌梗塞或其他疾病送醫急救，其中有2名長輩甚至失去生命跡象。對此消防署提醒，氣溫下降時，民眾應保持頭部、頸部、手部及腳部溫暖，年長者及心血管疾病患者起床時應放慢動作、並添加保暖衣物。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
台中太平暗夜火警！鐵皮工廠全面燃燒⋯波及路邊機車 驚悚火勢直衝天際
台中市太平區驚傳暗夜大火！昨（10）日晚間10時許，位於大源九街一處鐵皮工廠竄出火舌，火勢瞬間延燒，整個工廠陷入火海，火光照亮黑夜，警消人員獲報趕抵立即架設水線灌救，成功將火勢控制，但工廠已付之一炬，停放在附近的機車甚至被波及燒毀，所幸並未造成人員傷亡，至於起火原因有待進一步釐清。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發表留言
斧頭狂男出沒！宜蘭學區隨機揮舞逼近路人 警5分鐘火速壓制
宜蘭市街頭昨（10）日下午驚傳駭人的「隨機持斧」無差別攻擊案！一名58歲蔡姓男子，光天化日之下竟手持一把鋒利斧頭與拐杖，突然衝到馬路邊對著往來人車瘋狂咆哮，甚至作勢逼近路人。畫面曝光後在當地社群引爆恐慌，家長紛紛驚呼「那邊都是騎車上下課的學生，太恐怖了！」所幸宜蘭警方獲報後，短短5分鐘內即趕抵現場將人壓制。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
影/這尾牙太硬！司機慘遭同業「卡式爐爆頭」
近來各企業紛紛開始辦尾牙，但台中市梧棲區昨（10日）卻發生一起尾牙流血衝突，一場貨運同業聯合尾牙，變成司機大亂鬥，其中一人被卡式爐砸破頭，當場頭破血流。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
尾牙濺血！貨運司機酒醉衝突 遭「卡式爐」砸破頭｜#鏡新聞
昨天(1/10)晚上台中梧棲一間海鮮餐廳，有貨運業者辦尾牙，其中3名司機，因先前工作上就有過不愉快，這回酒後又爆發肢體衝突，其中一人還拿卡式爐砸人，導致一人頭部撕裂傷送醫，雖然雙方都不提告，但警方還是依社維法將人送辦。而台北，也有一名男子，尾牙喝到爛醉，和店家起口角，被警方壓制。鏡新聞 ・ 7 小時前 ・ 1
封面故事／李麗娟被約談恐列貪汙被告 黃國昌涉收賄防火牆遭突破
檢調偵辦民眾黨主席黃國昌涉貪案進入深水區！本刊掌握，專案小組在跨年前夕首度約談凱思國際負責人李麗娟，由於相關金流已過濾完成，證明黃國昌才是凱思國際的實際負責人，李麗娟則是黃涉貪的幫助犯，形同黃國昌所設的防火牆已遭突破。此外，本刊掌握，黃國昌小姨子高翬的耘力國際長期匯款給李麗娟，李再拿90萬元存入凱思國際，作為公司開辦的第一桶金，問題是凱思金流水位高達3、4千萬元，明顯與她的薪資、財力不符，加上狗仔、金主與李麗娟素無往來，說詞明顯與物證兜不攏，恐被改列貪汙被告，案情持續擴大延燒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2