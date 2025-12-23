台日是命運共同體！日議員當賴清德面前喊：絕不容許台灣有事、竭盡所能防範

賴清德接見日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員，鈴木馨祐說，絕對不容許台灣有事 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（23）日分別接見日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員暨「TY會」會長瀧波宏文參議員等一行，感謝日本首相高市早苗高度重視台海和平及台日關係。鈴木馨祐表示，台日是命運共同體，台灣有事就是日本有事，期盼維持區域和平穩定。他更強調，絕對不容許讓台灣有事、也絕不容許發生以武力改變現狀的情況，因此要加強嚇阻能力，確保順利達到嚇阻效果，在此信念下，日本會竭盡所能地協助和防範。

賴清德接見日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員一行。 圖：總統府提供

賴清德首先對於鈴木馨祐等訪賓在此關鍵時刻來訪，用具體行動展現對台灣的重視與支持，代表全體國人表達誠摯歡迎與感謝。他並提到，過去曾分別和鈴木眾議員、長島眾議員多次見面交流；今天很高興再次相聚，也期待和兩位好朋友以及首次來訪的神田眾議員進一步交流合作。

賴清德並感謝鈴木眾議員在法務大臣任內推動法務省修改法令，從今年5月26日開始，台灣旅日僑胞可以在戶籍當中的「國籍、地區」欄位登記為「台灣」，不但保障台灣僑胞權益，也展現台日友好關係。

賴清德表示，長年以來台灣和日本共同因應天災、疫情等挑戰，患難見真情；神田眾議員來自青森，對於本月初青森地區發生強震，他除表達慰問，也指示做好援助準備。他並說，台灣和日本都位於地震頻繁的環太平洋地震帶，也同屬第一島鏈關鍵地位，面對威權主義擴張以及全球經貿局勢變化等挑戰，期待台日繼續深化合作。相信透過台日攜手合作，不僅能夠維護區域和平，更能共創繁榮發展。

賴清德說，當前AI浪潮席捲全球，台灣在AI、半導體以及資通訊等領域的實力，將能與日本技術、制度優勢相互結合，共同打造更安全、更有韌性的產業體系，為區域經濟與全球供應鏈安全做出更多貢獻，並再次感謝訪賓對深化台日關係的貢獻，也期待透過這次交流對台灣有更深入的了解，未來一起拓展台日更多元合作。

鈴木馨祐致詞對日前台北發生隨機襲擊事件中不幸離世的民眾表示哀悼之意，也祝福傷者早日康復。此外，針對台灣近期針對日本食品回歸正常管理措施，及日本近日遭受許多來自中國的壓力，台灣人民以行動支持日本，這些都證明了台灣是日本的真正友人，要表達感謝之意。

鈴木馨祐提到，日本高市內閣成立迄今已滿兩個月，再三強調台日關係的重要性。台灣與日本不僅共享普世價值，也是命運共同體，台灣對日本而言是非常重要的夥伴，也是極為珍貴的友人。在地緣政治變化的情勢中，台灣與日本都遭受到來自中國各種形式的壓力，台灣有事就是日本有事，期盼能維持區域整體的和平穩定。

鈴木馨祐表示，絕對不容許讓台灣有事、也絕不容許發生以武力改變現狀的情況，因此要加強嚇阻能力，確保順利達到嚇阻效果。在此信念下，日本會竭盡所能地協助和防範。並祝福台灣在賴總統強而有力的領導下國運昌隆，並持續加深台日關係的發展。

副總統蕭美琴接見時表示，很高興再次與鈴木馨祐見面，對於其長期以來對台灣的友誼與支持也表示感謝。並提到，雙方在許多領域與議題上始終保持高度共識，包含雙方共享的價值觀及維護區域穩定與繁榮的共同利益。近年來台日兩國儘管面臨諸多挑戰，雙方關係維持穩健發展，在經貿往來、投資合作、供應鏈協調以及對重大區域地緣政治等議題持續交流。最後，感謝訪賓親自到來，並盼就相關重要議題進行深入討論。

賴清德接見「TY會」會長瀧波宏文日本參議員。 圖：總統府提供

賴清德接見瀧波宏文致詞時表示，「TY會」的名稱有「台灣友好會」的寓意，非常感謝「TY會」各位國會議員對台灣長期的支持。尤其瀧波會長是台灣女婿，不僅常在日本國會為台灣仗義執言，更大力促成「戶籍標示台灣案」的通過，要表達最誠摯的感謝。

賴清德提到，在座片山和之代表曾說，目前台日關係可說是歷史上最好的狀態。他並說，台灣和日本在各領域不斷深化交流，而當台灣、日本面臨困難的時候，總是彼此伸出援手、互相幫助，呈現兩國友好情誼。今年花蓮發生馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，日本政府在第一時間表達慰問，日本國土交通省更無償提供水位觀測浮標用來監測堰塞湖水位，瀧波會長所屬的「日華議員懇談會」也在訪台時轉致捐款目錄，深致感謝之意。

賴清德也感謝高市早苗今年10月在美國川普總統訪日時，重申台海和平穩定的重要性。另外，今年APEC韓國慶州年會時，高市首相也在緊湊行程中，特別與我國林信義領袖代表進行雙邊會談。並表示，台灣和日本都面對全球經貿情勢變化、紅色供應鏈風險以及經濟安全等課題，期盼未來持續深化交流合作，帶動兩國的繁榮發展。

「TY會」會長瀧波宏文日本參議員是台灣女婿。 圖：總統府提供

隨後，瀧波宏文致詞時提到，去年雙十國慶期間與總統見面時，日本尚未公布可在戶籍的國籍欄上登記「台灣」的政策；他在日華懇擔任「戶籍問題」專案小組負責人，最終團隊促成戶籍法修正。

瀧波宏文說，日本與台灣應加強合作，共同面對嚴峻的安全保障挑戰，並談及日本高市首相在國會「台灣有事」論的答詢，表示這是攸關日本存立危機的事態，延續安倍前首相的政策方向，認為該表述正確且不應撤回。他個人曾任農林水產省副大臣、經濟產業大臣政務官等要職，了解台灣周邊包括能源、糧食與經濟安全等，確實與日本危急存亡的狀態密切相關。

最後，瀧波宏文強調，台日雙方在區域安全與價值合作上應持續深化，「TY會」此次隨同訪台的多位議員亦將秉持同樣理念，推動更緊密的台日合作。

總統接見鈴木馨祐眾議員一行，訪賓尚包括石破茂前首相補佐官長島昭久眾議員、前法務大臣政務官神田潤一眾議員；接見瀧波宏文參議員一行，訪賓尚包括參議員小林一大、鈴木大地、宮本和宏等。

