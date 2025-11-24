台日有事 首當其衝台北市 蔣萬安別躲

台北市長蔣萬安赴市議會備詢。(劉祐龍攝影)

日本首相高市早苗日前在國會質詢中明確指出「台灣有事就是日本有事」，並可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」。此番發言引發中國強烈不滿，陸續以文攻武嚇、經濟制裁回應。





台北市議員參選人郭凡今(24)日表示，台海情勢牽動區域安全，日本挺台所承受的壓力不容忽視，但台北市長蔣萬安至今卻保持沉默，「令人更加不解」。





郭凡指出，台灣一直是海權與陸權交鋒的第一線，台灣海峽對日本而言是關鍵生命線。日本戰略研究論壇2023年曾進行台海兵推，研究員山下一仁直言，若海運受阻，日本糧食供應恐陷危機，甚至可能有半數人口面臨飢餓風險，可見台海穩定攸關日本存亡。

除了安全合作，日本與台北市往來更是緊密。自今年以來，日本旅客來台突破170萬人次、排名第一；台灣赴日更將突破600萬人次，其中約200萬旅客經由位於松山區的松山機場往返。此外，台北市與日本十個城市結為友誼城市，交流深厚。





郭凡表示，蔣萬安過去接待自民黨青年局長中曾根康隆訪台時，曾引用《航海王》名言「我們是夥伴！」中曾根甚至在社群媒體稱蔣萬安是「未來的總統候選人」。然而如今日本因挺台遭中國施壓，蔣萬安卻選擇噤聲避談。





郭凡強調，「台灣有事，日本必定有事，而首當其衝的就是台北市。」他呼籲蔣萬安拿出態度，勿在關鍵時刻缺席，應以行動支持堅定站在台灣這一邊的民主夥伴日本。