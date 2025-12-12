台日有感地震連發！郭鎧紋：暫不會有大地震、海嘯不影響台灣

記者高珞曦／綜合報導

高雄甲仙、台南楠西11日至12日接連發生共4起地震，加上日本青森縣12日又出現規模6.7地震，引發民眾擔憂。地震專家郭鎧紋告訴《中天新聞網》，台灣遊日旅客需注意2大關鍵，至於台灣本身則暫不用擔心大地震發生。

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋分析近期日本、台灣較有感地震所帶來的影響。（圖／資料照／中天新聞）

據中央氣象署觀測紀錄，高雄市甲仙區11日連震3次，分別是當晚10時49分規模4.7地震、當晚10時59分規模3.5地震、當晚11時19分規模4.7地震，這3次深度介於8公里至8.2公里左右，較有感的是第1起規模4.7地震、第3起規模4.7地震，均在嘉義縣大埔、高雄市桃源測得最大震度4級。另台南市楠西區12日凌晨4時24分發生1起規模4.0顯著有感地震，台南市曾文最大震度4級。

高雄市甲仙區11日晚間10時49分發生規模4.7地震，嘉義縣大埔、高雄市桃源、台南市楠西均測得最大震度4級。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋告訴《中天新聞網》記者，12月11日至12日這4次地震皆為2025年0121嘉義大埔地震的餘震，雖然兩者距離近11個月，但餘震其實沒有一定時間的範圍劃分，像是大陸1976年發生規模7.8唐山大地震，約44年後，有關單位仍將2020年發生於唐山市古冶區的規模5.1地震歸於1976年唐山大地震的「遠期餘震」。

郭鎧紋指出，高雄甲仙的甲仙斷層（右）是區域性的小構造，雖口宵里斷層（左）較大，但2者目前暫不會牽動大地震發生。（圖／郭鎧紋提供）

而在本次台灣南部地震事件中，以高雄甲仙的地震較有感，郭鎧紋指出，這次甲仙地震與當地的小構造甲仙斷層有關，但其僅列為區域性小斷層，長度有限，不是氣象署目前所列36條活動斷層，故影響也有限，不太可能牽動大地震發生。

此外，嘉南平原附近較大的口宵里斷層，自0121嘉義大埔地震以來持續活動，意即釋放能量，因此也暫時不用擔心有更大地震發生，但仍不可掉以輕心。

另日本東北地區的青森縣東方近海8日發生規模7.6地震，該次最大震度6強，同1震央12日發生規模6.7地震，最大震度4級，有關單位均發布海嘯警報，影響範圍擴及北海道。郭鎧紋說，北海道、青森縣是許多台灣遊客喜愛的旅遊地，他提醒民眾前往旅遊除要小心環境變化，也應留意經濟方面影響，因震災可能促使外資撤離，日幣匯率變化恐使新台幣也有變動趨勢。

至於太平洋側的海嘯發生機率，郭鎧紋初判，不影響同樣位在太平洋側的台灣東部地區，2011年發生規模9.1東日本311大地震時，雖有海嘯重創東日本沿海，但當時台灣東部並未被波及，請民眾不用太過擔心海嘯風險。

