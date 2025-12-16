台日棒球交流賽明年2月開打 林凱威喊：不會放過野村佑希

生活中心／陳堯棋、嚴凱 台北報導

明年2月25號開始，一連四天經典賽台灣隊、中信兄弟和味全龍，將與日職福岡軟銀、北海道火腿隊，進行2026台日棒球交流賽，今天（16）正式公布賽程、票價等相關資訊，四隊球員也獲邀出席記者會，味全龍王牌救援投手球星林凱威，向火腿隊內野手野村佑希喊話，如果有機會對決，絕對不會放過他！

棒協理事長辜仲諒奮力揮棒，中職會長蔡其昌偕同日職球團代表擊出好球，為2026台日棒球國際交流賽，揭開序幕。明年2月25到28號，經典賽台灣隊，將和中職中信兄弟、味全龍，對上連續兩年來台打交流賽的日職北海道火腿隊，以及首度來台的福岡軟銀鷹，進行對戰。

台日棒球國際交流賽，明年2月開打。（圖／民視新聞）福岡軟銀鷹外野手柳町達：「這次作為軟銀鷹的一員，我們第一次來到台灣進行交流比賽，希望台灣的球迷朋友，能夠來到球場為我們加油還有支持，謝謝大家。」北海道火腿鬥士內野手野村佑希：「不管是對台灣的球迷，還是對日本的球迷，我都會以日本北海道火腿鬥士隊的一員，努力奮戰，為明年的比賽做準備，請台灣及日本的球迷，一起為我們加油。」味全龍投手林凱威：「如果有對決到(野村佑希)的話，那就是不會輕易放過他。」

林凱威喊話有機會對決野村佑希，絕對不會放過他。（圖／民視新聞）林凱威喊話，有機會對決野村佑希，絕對不會放過。四天交流賽都在台北大巨蛋開打，票價最從最便宜680元，到最貴的內野熱區2880元。但外界好奇林凱威，到時候是批上國家隊戰袍，還是職業隊球衣出征？味全龍投手林凱威：「我有接到(經典賽)徵召，我的意願也非常大，如果可以就是希望能夠，為國家就是出征這樣子。」中職會長蔡其昌：「第一個我想會先把，依照合約規定，不可以上場的選手，可能不會在這次(交流賽)比賽裡面上場，第二個到底誰可以上場，我想這個題目應該讓曾豪駒(總教練)，來回答比較好。」台灣隊出發日本東京前唯一賽事，陣容該怎麼排，蔡其昌不方便多說，林凱威強調，會把狀態調整到最好，要球迷們拭目以待！

