台日棒球國際交流賽2月登場！36位啦啦隊女孩陣容曝光

2026台日棒球國際交流賽於2026年2月25日至28日在臺北大巨蛋舉行4場賽事。

對戰組合將分別由福岡軟銀鷹隊與中信兄弟棒球隊、福岡軟銀鷹隊與Team Taiwan、北海道日本火腿鬥士隊與Team Taiwan以及北海道日本火腿鬥士隊與味全龍職業棒球隊進行交流賽事。

此次邀請日本職棒2支勁旅前來臺北大巨蛋與台灣選手進行賽事，期盼以賽備戰為台日選手開啟2026棒球賽事，更將是中華隊前往東京巨蛋備戰世界棒球經典賽的前哨戰。

今（16）日舉行賽事啟動記者會，邀請到中華民國棒球協會理事長辜仲諒、中華職棒聯盟會長蔡其昌、福岡軟銀鷹隊執行役員大脇 満朗、北海道日本火腿鬥士隊GM代行木田 優夫。

中華職棒聯盟會長蔡其昌表示：「各大國際賽事出國比賽前，聯盟都會安排在台灣的交流賽事，今年感謝辜理事長往返奔波促成福岡軟銀鷹隊與北海道日本火腿鬥士隊前來台灣進行交流賽事。」

他說，「賽事籌備與規劃有了辜理事長與中信銀行陳董事長的支持，在台灣可以有兩場賽事讓球迷朋友一睹為快，歡迎球迷朋友們一起進場來為選手加油。」

中華隊總教練曾豪駒與日職軟銀鷹隊、鬥士隊的CBO在記者會上特別獻上影片，期待台日棒球國際交流賽能夠促進雙方選手的發展與友誼。

中華隊總教練曾豪駒：「非常歡迎日本職棒兩支球隊福岡軟銀鷹隊、北海道日本火腿鬥士隊來到台灣進行交流賽，將在2/26、2/27進行賽事，希望球迷朋友能夠一起進場共襄盛舉，我們會全力以赴呈現精彩的比賽。」

福岡軟銀鷹隊CBO城島 健司表示：「承蒙CTBC的邀請來台灣參加交流賽感到非常高興，這是福岡軟銀鷹隊第一次在台灣進行比賽。」

他說，「我曾在2002年來到台灣參與賽事，留下不少回憶，印象最深刻的是台灣球迷對於日本職棒超級了解，而且日本人對台灣人真的很溫暖與友善，深深感受到台灣人親日的氛圍，對於台灣的夜市文化也是很難忘，吃了很多炒空心菜跟滷肉翻。這次我們雙方都會全力以赴帶來精彩的比賽，期待能在球場與大家見面！」

北海道日本火腿鬥士隊CBO栗山 英樹表示：「非常開心能夠再次因為交流賽來到台灣，能和台灣選手與球迷再度交流，現在已經很期待。去年12強賽事台灣奪下冠軍，帶來的震撼跟感動，我到現在都還記得非常清楚，大家準備好迎接WBC了嗎？迎戰日本武士隊之前，我們希望能與大家展開一場有收穫的比賽，我們2026年2月見！」

賽事現場由所屬6支中職球團的6位應援團團長與36位啦啦隊女孩共同組成並由台灣運動彩券股份有限公司冠名贊助的「台灣運彩CT Amaze」最強應援團，將在臺北大巨蛋展現熱情活力的臺灣應援。

本次將邀請到小白、Travis、勛雞、York、Aby及柏澄出席擔任應援團團長，由峮峮、妮可、短今、衣宸、少鹽、林夏蕾、林襄、小映、璦昀、菲菲、蘿拉、沛沛、秀秀子、Jessy、丹丹、安娜、卡洛琳、潔潔、孟潔、岱瑩、熊霓、彭彭、卉妮、貝佳頤、瑟七、侯芳、Yuki、芮絲、Maggie、一七、一粒、妡0、林浠、螢螢、李樂、恬魚共36位女孩組成應援團為中華隊加油。

其中36位女孩將分成2組小隊各18人，分別於2日中華隊的賽程當中登場應援。而在這兩場賽事現場應援之外，CT Amaze將在2026年1月首次舉行成軍見面會，36位啦啦隊女孩全員到齊參與見面會，並安排一系列互動遊戲進行體驗，讓球迷朋友們可以為台日交流賽預熱氣氛。

日職球隊出賽賽事特別規劃應援區，對戰中華隊時在外野二樓座位區、對戰中職球隊時在三壘側，軟銀鷹隊Honeys與鬥士隊Fighthers Girl將各自率領啦啦隊女孩與應援團前來台灣為所屬球隊應援支持，讓台灣球迷感受原汁原味的日式應援風格。

