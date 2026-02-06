台日泰三校共繪「感動馬」 壽山國中用15色牽起了三國友誼

高雄市立壽山國中長期參與教育部與學學文化創意基金會推動的「藝起來學學」計畫，今年已邁入第八年，累積近四十種來自山、海、街、港的在地色彩資料庫，形塑出獨一無二的壽山美學DNA；近兩年來，壽山國中也收到學學文化創意基金會的支持，將彩繪生肖創作擴展至國際交流，至今已有超過一百六十位外國師生共同參與，交流夥伴包含美國北加州原住民區的Zane Middle School、泰國龍仔厝府的向日葵三語國際學校，以及今年新加入的日本熊本市天明中學。學生們從各自的家鄉出發尋找代表色彩，並透過線上即時視訊交流色彩故事，在過程中自然累積雙語與跨文化溝通的經驗。(見圖)

今年適逢馬年，交流過程中也出現令人印象深刻的文化趣談。當壽山國中與日本熊本天明中學討論生肖主題時，熊本師生特別開心地分享「馬」在當地文化中的重要性，讓臺日兩地學生理解「馬」在不同的國家存在著不同的文化與生活差異；在色彩選擇上，日本熊本天明中學選擇象徵在地飲食文化的「芥末味噌黃」，同時也是《海賊王》主角魯夫草帽的顏色，而這部風靡全球的漫畫正是出自熊本縣。

泰國向日葵國際學校則以當地「紅橋」作為代表色，紅色不僅象徵華人文化中喜慶與凝聚的意涵，也呼應龍仔厝府深厚的華人歷史，跨越國界，仍能感受到熟悉而共通的文化氣息；壽山國中今年則以高雄歷史建築愛國婦人館的「屋樑褐」作為其中一色，學生在創作中細膩描繪建築細節，包括地板上反覆出現的十字圖形與米字窗格。

指導教師王惠玲說明，正因為參與「藝起來學學」計畫，學生開始用更認真的眼光重新觀看平日習以為常的街道與建築，學會從生活中讀出文化。

此外，來自美國北加州的Ken老師也因參與計畫，於去年八月親自到訪高雄，實地走訪代天宮木雕、壽山鳳凰木與文武聖殿，並拍攝大量影像帶回美國與學生分享。校方表示，這樣的互動不僅是學生之間的交流，更是台灣教育模輸出世界的重要見證。

該交流亦獲高雄市美術館大力支持，提供專業藝術場域，讓國際學生的作品正式展出，「感動馬高美特展」展期至四月廿六日，邀請民眾走進展場，從色彩看見文化、在藝術中感受世界的連結。