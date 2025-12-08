台日混血矽科宏晟年底轉上櫃 半導體化學系統尖兵隨晶圓廠擴大海外市場

矽科宏晟將於今年底轉上櫃，總經理柯燦塗（右）和副總經理陳明賢（左）看好明年度營收成長。（吳玲臻 攝影）

化學品供應系統商矽科宏晟明（9）日將舉行上櫃前業績發表會。股本僅新台幣3.3億元的矽科宏晟，除了挺進台積電先進製程廠，去年還繳出每股盈餘（EPS）18.68元的成績單。矽科宏晟總經理柯燦塗今(8)日表示，受惠於全球半導體設廠擴張潮，公司正向看待明年營收成長將更勝一籌。

矽科宏晟成立於2014年，係由深耕台灣自動化監控20年的宏晟科技，以及擁有40年化學供應設備經驗的日本關東化學合資，主力戰場是「化學品供應系統（CDS）」。

在半導體製程中，晶圓必須經過無數次的蝕刻、清洗，過程需要使用數十種化學藥液。矽科宏晟總經理柯燦塗描述，CDS系統中的幫浦就像心臟，負責將藥液打出去；錯綜複雜的雙層管路則像血管，必須精準、零污染地將化學品輸送到機台。

面對漢唐、亞翔和帆宣等大型工程公司環伺，柯燦塗表示，矽科宏晟不做分包商，強調公司擁有日本人「手把手教出來的」的技術，「從系統設計、管路規劃到流量計算，我們把日本技術完全在地化，甚至現在能將機台回銷日本。」

矽科宏晟近年也參與多項晶圓廠的化學品供應系統工程，柯燦塗指出，主要客戶均為國際一線大廠，囊括IC、封測、太陽能等領域。他表示，在半導體產業，矽科宏晟已從28奈米，一路參與到3奈米先進製程與封裝，並正與客戶商議2奈米以下製程廠的生意。

矽科宏晟近年也隨著指標客戶插旗美國、日本與新加坡。其中，面對日本政府的本土採購政策，矽科宏晟憑藉關東化學在日本半導體產業鏈的資源，仍叩關台積電熊本廠，共同負責P1專案的CDS系統供應。

法人分析指出，晶圓大廠為了分散風險，不希望供應鏈由單一廠商獨大，這給了矽科宏晟極佳的切入機會。雖然矽科宏晟在資本規模上不比大型統包商，但在純化學供應這個利基市場，其技術能力與大廠旗鼓相當，甚至因專注領域而更具優勢。

柯燦塗進一步表示，目前設備、工程與維運占營收比重分別為7：2：1，尤其海外側重全面性的化學品管理，透過服務收入能提供穩定的現金流，也維繫與客戶間的互動。

為了發展更多差異化服務，柯燦塗表示，矽科宏晟目前也在發展包含廢液循環經濟、桶槽檢測和自動取樣機等新產品線。

