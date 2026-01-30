台日漁業合作達協議 學者：宣傳過頭

「台日漁業委員會」日前在宜蘭舉行會議，外交部30日發布，強調台日雙方均肯定去年度施行的「八重山群島以北倒三角形海域」漁船作業規則，並達成共識，進一步修訂業者自律公約。但漁民表示，日方仍未開放八重山以南海域給我方漁船作業。學者也直言，漁業合作只是回到馬英九時期的水準，民進黨政府不必宣傳過頭。

外交部昨指出，「台灣日本關係協會」與「公益財團法人日本台灣交流協會」27日至29日在宜蘭舉行第12次「台日漁業委員會」。本次由我方主辦，台日協副祕書長林郁慧擔任團長，農業部漁業署長王茂城擔任主談人，海洋委員會海巡署及相關地區漁會也派代表出席。

外交部強調，會中台日雙方均肯定2025年度「八重山群島以北倒三角形海域」漁船作業規則實施成效良好，並就2026年度作業規則達成共識，雙方同意進一步修訂業者自律公約，在漁汛期前對業者宣導，避免漁具流出至東經124度02分以東。此外，我方也要求日方與我國就其他重疊經濟海域作業問題儘早展開協商。

然而，蘇澳漁民、漁權協會理事長吳逢玉表示，會議中漁業署主動向日方提及「八重山群島以南」的海域能否開放給我方漁船作業，其實每次我方都有爭取開放其他海域，但日方依舊以「不在本次議題內」為由，並未就此討論。所以今年還是一樣，「遊戲規則都沒變」。

由於近期陸日關係不睦，外交部聲稱「台日漁業委員會順利達成協議」，動機引發揣測。政大國關中心研究員嚴震生昨分析，台日協議愈有正面成果，日本就愈有空間跟大陸「叫板」，陸方當然會反制，但目前兩岸關係「已經壞到不能再壞了」，所以對我方影響應該不大。

此外，嚴震生認為，儘管台日在釣魚台主權議題上仍有爭議，漁業方面還是可以有共識的，算是回到與馬英九執政時期的齊平狀況，「但也沒有再比那時候更多」，政府不必過度宣傳台日友好。

「台日漁業委員會」是以2013年4月簽署的《台日漁業協議》為基礎，解決長期以來的漁業紛爭，由台日輪流每年召開1次會議，成為雙邊建立漁業作業秩序及處理漁業相關議題的重要對話平台。