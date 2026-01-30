台日漁業委員會達成共識 同意修訂業者自律公約

「台日友好」落實漁業對話， 台日漁業協議獲共識修訂自律公約，我國盼針對重疊海域協商。（本報資料照）

台日友好應落實至漁業合作與對話！「台灣日本關係協會」與「日本台灣交流協會」於27日至29日，在宜蘭舉行「台日漁業委員會」，雙方對2026年的作業規則達成共識，同意進一步修訂業者自律公約；而我方也要求日方與我國就其他重疊經濟海域作業問題，儘早展開協商。

外交部今（30）指出，「台灣日本關係協會」與「公益財團法人日本台灣交流協會」已於月27日至29日在宜蘭舉行第12次「台日漁業委員會」。本次會議輪由我方主辦，台日協副秘書長林郁慧擔任團長，農業部漁業署長王茂城擔任主談人，另海洋委員會海巡署及相關地區漁會也指派代表出席會議。

此次會議台日雙方均肯定2025年度「八重山群島以北倒三角形海域」漁船作業規則實施成效良好，並就2026年度作業規則達成共識，雙方同意進一步修訂業者自律公約，在漁汛期前對業者進行宣導，避免漁具流出至東經124度02分以東。此外，我方也要求日方與我國就其他重疊經濟海域作業問題儘早展開協商。

外交部補充，台日於2013年4月10日簽署《台日漁業協議》，以和平理性方式解決長期以來的漁業紛爭，並依據該協議成立「台日漁業委員會」，原則由台日輪流每年召開一次會議，成為雙方建立漁業作業秩序及處理漁業相關議題的重要對話平台。

