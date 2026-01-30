台日漁業委員會達成協議 雙方同意修訂業者自律公約

（中央社記者吳書緯台北30日電）外交部今天指出，第12次台日漁業委員會27日至29日在宜蘭舉行，台日雙方均肯定2025年度「八重山群島以北倒三角形海域」漁船作業規則實施成效良好，並就2026年度作業規則達成共識，雙方同意進一步修訂業者自律公約。

外交部上午發布新聞稿指出，台灣日本關係協會與公益財團法人日本台灣交流協會，於27日至29日在宜蘭舉行第12次「台日漁業委員會」，本次委員會輪由台灣主辦，台灣方由台灣日本關係協會副秘書長林郁慧擔任團長，農業部漁業署長王茂城擔任主談人，另海洋委員會海巡署及相關地區漁會也指派代表出席會議。

外交部表示，此次會議台日雙方均肯定2025年度「八重山群島以北倒三角形海域」漁船作業規則實施成效良好，並就2026年度作業規則達成共識，雙方同意進一步修訂業者自律公約，在漁汛期前對業者進行宣導，避免漁具流出至東經124度02分以東。此外，台灣也要求日方與台灣就其他重疊經濟海域作業問題儘早展開協商。

外交部指出，台日於2013年4月10日簽署「台日漁業協議」，以和平理性方式解決長期以來的漁業紛爭，並依據該協議成立「台日漁業委員會」，原則由台日輪流每年召開一次會議，成為雙方建立漁業作業秩序及處理漁業相關議題的重要對話平台。（編輯：蘇龍麒）1150130