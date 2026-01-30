台日災害中相互扶持 賴清德：推動全社會防衛韌性強化「3能力」

總統賴清德說，台日長年在災害應變中彼此扶持。 圖：總統府／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（30）日上午以錄影方式為「日台防災論壇」致詞時表示，台灣與日本不僅是共享民主價值的夥伴，也長年在災害應變中彼此扶持。面對氣候變遷與地緣政治雙重挑戰，台灣已成立「全社會防衛韌性委員會」強化「關鍵基礎設施防護」、「科技與數據應用」、「公私協力」，並盼透過台日經驗交流，攜手為亞洲乃至全球樹立防災韌性的典範。

賴清德致詞表示。「日台防災論壇」今年在港都高雄舉辦。他特別要代表台灣人民向遠道而來的日本朋友表達最誠摯的歡迎。感謝日本台灣交流協會和國立陽明交通大學的用心規劃，讓台日在防災領域的交流合作持續深化、更加緊密。

廣告 廣告

賴清德指出，台灣與日本不僅是共享民主價值的夥伴，也是患難與共的家人，更同樣位於環太平洋地震帶和颱風路徑上共同面對著大自然的考驗。他說，正因為這些挑戰鍛造了台日之間的深厚情誼，每當一方遭遇困難，另一方總是第一時間伸出援手，從過去的震災互助到現在的經驗共享，這份超越國界的情誼是台灣與日本最珍貴的資產。

賴清德說，很高興看到今年的「日台防災論壇」，日本仙台市、熊本市和台灣高雄市、台南市齊聚一堂，交流都市災害防治的經驗。他說，仙台市在311地震的重建經驗是全球韌性城市的典範；而熊本市不僅在半導體產業與台灣緊密連結，在地下水資源保育和防災規劃更值得台灣學習。

賴清德指出，高雄市與台南市作為台灣高科技產業與歷史文化的重鎮，近年也積極運用智慧科技強化極端氣候的應變能力。他說，面對全球氣候變遷與地緣政治的雙重挑戰，災害可能來自自然，也可能來自人為；可能是單一事件，也可能是複合型災害。

因此，賴清德表示，他在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，結合中央和地方、政府與民間的力量，將防災工作落實到社會的每一個角落，積極建構更為強韌的國家。他說，推動全社會防衛韌性工作與論壇的主題有許多不謀而合之處。

賴清德說明，第一，「關鍵基礎設施」的防護。無論是能源、水資源、通訊或交通網絡，必須確保遭遇大規模災害時，社會仍然能夠維持基本運作並且迅速修復；第二，「科技與數據」的應用。要善用人工智慧與高科技產業的優勢，建立更精準數據分析、更即時的預警系統，提升決策效率；第三，「公私協力」的深化。防災不只是政府的事，必須結合民間團體和社區組織。要透過平時演練讓「防災」成為全體國民的DNA，當災變發生的第一時間，自助、互助的機制就能立即啟動。

賴清德表示，日本擁有成熟的制度設計與防災教育經驗，台灣則在科技應用與靈活應變上充滿活力。他期許台日雙方無論在人員培訓、技術研發或是關鍵物資的互通機制上都能緊密合作、持續深入交流。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國防需求點火！台廠無人機產業鏈受惠名單曝光

柯建銘、蔡其昌爭奪總召 吳思瑤：這是民進黨團的幸福