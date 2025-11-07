台日男神夢幻聯動！佐藤健曬吃鍋照 地陪竟是許光漢

佐藤健（右）今分享與許光漢的合照。翻攝IG@takeruxxsato

日本男神佐藤健上週六（1日）來台舉辦見面會，「國民老公」許光漢不僅低調送上花籃祝賀，兩位男神也悄悄在台碰了面，今（7日）佐藤健在IG曬出兩人吃火鍋的合照，夢幻聯動瞬間引來網友狂按愛心！

台日男神夢幻同框

佐藤健（右）與許光漢相約吃火鍋。翻攝IG@takeruxxsato

拍完Netflix影集《玻璃之心》聲勢再創高峰的佐藤健，上週來台會粉絲，今PO出與許光漢一起去吃火鍋的照片，感謝地用英文寫下Thanks，還tag許光漢的IG帳號，感謝許光漢上週在他的見面會，特別送上附有鳳梨酥、鳳黃酥等台灣伴手禮的花籃，祝他演出成功。還陪吃火鍋當地陪。

許光漢誠意十足地送佐藤健花籃，還附上鳳梨酥等台味點心。翻攝IG@takeruxxsato

除了台日男神夢幻同框，佐藤健在見面會也提到最近看了《關於我和鬼變成家人的那件事》，大讚有趣，還加碼分享，「很久之前我也看過這部電影的演員演過的其他戲。」透露早就看過許光漢的成名作《想見你》。

佐藤健（右）與許光漢吃得很開心。翻攝IG@takeruxxsato

而佐藤健與許光漢彼此也互相追蹤了IG，兩人的合照也引來網友留言，「我最愛的兩位男神齊聚一堂」、「期待共演」、「這是什麼夢幻聯動。」大讚兩大男神同框畫面太養眼。而行程滿檔的佐藤健，繼上週六的台北見面會後，下月也將再度訪台，12月6日已確定出席在高雄世運主場館舉行的「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典），屆時將與港都粉絲相見歡。

佐藤健也瘋台灣感性

佐藤健上週來台拍了許多街拍照，在紅綠燈前也拍出時尚帥照。翻攝IG@takeruxxsato

佐藤健在中山商圈留下台灣感性帥照。翻攝IG@takeruxxsato

佐藤健1個月後將再度來台。翻攝IG@takeruxxsato



