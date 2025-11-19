台日研討會集結專家交流 參訪台中港新建海堤工程實地解進度

第三十五屆台日工程技術研討會，集結台日港埠工程、海事技術及永續發展領域專家，深入交流港灣建設新趨勢與合作方向。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

由台中港務分公司主辦的第三十五屆台日工程技術研討會，十八、十九日在台中震大國際會議中心舉行，集結台日港埠工程、海事技術及永續發展領域專家，深入交流港灣建設新趨勢與合作方向，並參訪參訪「台中港填方區新建海堤工程」，實地了解工程如何在極具挑戰的環境下推動，無外廓堤施工的極限挑戰。



台中港務分公司表示，「台中港填方區新建海堤工程」，施工水域直接面向外海，缺乏外廓堤遮蔽，海象靜穩度不足，海上作業難度顯著提高。再加上台中港特殊海氣象：強烈東北季風季最高達三點八五 公尺的潮差皆大幅提升施工難度，需要更嚴謹的計畫及現場技術。

台日港埠工程專家到台中港參訪全台最大沉箱施工現場，聽取沉箱製作過程簡報。（記者陳金龍攝）

台中港務分公司表示，本工程特色採圍堤Ｉ沉箱，長三十公尺、寬三十公尺、高二十三點五公尺，為目前國內最大型沉箱，其重量高達一萬三千噸。為此施工團隊採用陸工法製作沉箱，並透過台車頂升技術，將沉箱平穩移至可載重二萬噸之宏升號浮台船，再透過縝密拖航計畫，確保沉箱在台中港每年十月至隔年三月惡劣海氣象下，仍可安全運輸至儲存區。

沉箱定位更需多方協作，除了高度仰賴海象穩定，也必須配合台中港航管中心指揮調度，在確保港區營運順暢的前提下完成作業，是真正跨單位精準協作的成果。

台中港務分公司特別感謝日本學者親臨現場，與工程團隊交流沉箱製作及海事工程經驗，昨日台中港平均風速八至九級，與會日本學者真切體驗到第一線工程團隊的工作環境。