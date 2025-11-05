生活中心／陳佳侖 、鄭國陽 台北報導

近年多部台灣電影作品，在國際間嶄露頭角，文策院也特別攜手日本知名電影公司K2 Pictures，簽署合作備忘錄，希望強強聯手，一同擴展亞洲市場。

主持人：「現在要請簽約雙方拿起筆來，簽署我們的MOU文件。」

日本電影公司K2 Pictures與台灣文策院簽署合作備忘錄，一同攜手擴展亞洲電影市場。





台日簽合作備忘錄！ 拚強強聯手擴展亞洲電影市場

TCCF展場。（圖／民視新聞）





K2 Pictures董事長 紀伊宗之：「我們在10月份，會在台灣設立K2 Pictures公司，我們想要更加深入地跟台灣的觀眾一起做，我們也想要一起拍一部亞洲大小的電影，接下來我們會在10月份建立台灣分公司的部分，非常期待可以跟台灣有更進一步，更深厚的這些合作交流的經驗，也希望我們可以在亞洲市場去進行開拓。」

文策院副院長 胡婷俐：「希望透過K2Pictures的經驗，製作經驗跟國際網絡的資源，我們可以有一些連結合作，促成更大型規模，具國際競爭力市場的作品產生。」

不僅台灣電影產業前景被國際看好，台灣原創遊戲也很有潛力。





TCCF展場。（圖／民視新聞）





鄔衫資本董事長 謝孟恭：「台灣有非常多很棒的遊戲團隊，那這些遊戲團隊呢，他們有很好的劇本很好的玩法，然後跟很好的創造力，所以我們要找到，這些很早期的創作者跟團隊，並且簽署他們第一張機構投資人的支票，我們是專門鎖定這些團隊，我們的目標很簡單，就是我們希望可以把台灣的遊戲產業，推到更高更遠更酷的地方，同時間我們自己非常喜歡打遊戲，我們也希望有更多很棒的作品。」

在文策院全力的幫助下，讓台灣玩家與創作者，有更多發展空間，希望透過遊戲串起與世界的連結。

