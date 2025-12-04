台日簽「數位貿易協議」 經貿辦：確保合作韌性

「第49屆台日經濟貿易會議」今天(4日)簽署「地區海關合作備忘錄」及「台日數位貿易協議」。「地區海關合作備忘錄」是高雄關與神戶關之間的合作，期盼藉此實現更安全、更便捷的通關作業；「台日數位貿易協議」則是與時俱進為電子商務的網路安全、消費者保護提供更全面規範，行政院經貿辦表示，台、日將經由此協議進一步深化並確保數位貿易合作的韌性與前瞻性。



「地區海關合作備忘錄」、「台日數位貿易協議」由台灣日本關係協會會長蘇嘉全、日本台灣交流協會會長隅修三簽署。

關於「地區海關合作備忘錄」，財政部關務署高雄關關務長劉芳祝表示，此備忘錄延續既有的合作精神，進一步擴大範圍與深度，雙方海關將可藉此定期舉行會議交流，並促使台日貿易更便捷、貨物通關更安全，可以說是一個很好的合作平台。

廣告 廣告

至於「台日數位貿易協議」，行政院經貿談判辦公室執行祕書徐崇欽表示，此協議主要內容包括雙方不對電子傳輸課徵關稅，並對跨境傳輸資訊、個資保護、電子簽章等項目進行規範，徐崇欽說：『(原音)這個目的是在2013年台日電子商務合作協議的基礎之上，能夠訂定更全面的數位貿易規範，希望為企業還有消費者營造自由、開放且安全的數位貿易環境，能促進台日雙方的產業發展。』

徐崇欽指出，「台日數位貿易協議」相較2013年的版本，內容更為全面完整，確實反映了目前的科技發展以及產業需求。