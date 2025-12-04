台日經貿會議登場 日代表：「有人」企圖武力改變現狀

台日經貿會議今日登場，隅修三致詞時針對台積電熊本廠、供應鏈、食品經貿與觀光上的貢獻表達感謝；並稱「有人」企圖以武力改變現狀。（劉宇捷攝）

台日雙方簽署兩項關務與數位協議。（劉宇捷攝）

「台日經貿會議」今（4）日登場，臺灣日本關係協會會長蘇嘉全與日台交流協會會長隅修三，將就先前討論的共識簽署同意議事錄。蘇嘉全致詞時，以台積電熊本場、中國禁止台鳳梨事件為例，指出雙方在科技、能源及產業合作上成果豐碩；隅修三也回應感謝台灣在熊本設廠及供應鏈、食品經貿與觀光上的貢獻；並稱國際貿易面臨緊張，「有人」企圖以武力改變現狀。

「第49屆台日經貿會議」今日在台北圓山飯店舉行，台灣代表由臺灣日本關係協會會長蘇嘉全率團出席，日方則由日台交流協會會長隅修三率團與會。雙方將日本和台灣相關部會的代表，今日也以觀察員身份出席會議。

蘇嘉全在致詞時表示，台日夥伴關係持續升溫，雙方在科技、能源及產業合作上成果豐碩。作為臺日產業合作的指標，台積電熊本一廠已於2024年底投產，二廠正按計畫推進，目標於 2027年底啟用，持續帶動上下游供應鏈與人才的交流。

此外，蘇嘉全也表示，中國持續對日本祭出經濟施壓與不當制裁，我們不禁想起中國也曾經禁止進口台灣鳳梨，造成農民巨大損失，當時日本前首相安倍晉三曾以堅定的行動力挺台灣。台灣除了將堅定捍衛自由且公平的國際貿易秩序，也會以實際行動支持來自日本的安全優質農漁水產品，以展現民主夥伴之間的互信與情誼。

隅修三則表示，國際環境動盪不安，前途發展形式難測，長期以來支援全球貿易和投資發展的國際貿易體系，如今卻面臨日益緊張的局面，甚至「有人」試圖武力或威脅的手段，單方面來改變現狀；在這個情況下，台灣是日本極為重要的夥伴和珍貴的友人。

隅修三說明，在今天的全體會議舉辦之前，上個月10號到13號，已先後舉行了分組會議，在各組分組會議當中，雙方就改善台灣電力產業的投資環境，進行了熱烈討論，稍後他也與蘇會長將簽署本次各分組討論的同意議事錄。他補充，雖然有部分議題難以在此次會議中達成一致，但我相信，只要在深厚互信基礎上持續秉持誠意對話、分享智慧，一定能夠克服困難。

隅修三同時感謝台灣，在台積電進駐日本熊本之後，加強了日台半導體的供應鏈，以及解除對日本食品的進口管制。他也透露，日前在韓國舉辦的APEC中，高市首相與林信義先生會談，雙方也同意繼續深化日台在經濟、防災等廣泛領域的合作與交流。

最後，隅修三也指出，截至今年10月為止，台灣赴日遊客人次已累計超過560萬，全年訪日人次確定將超過去年的604萬人次。他感謝所有造訪日本的台灣朋友，十分期待接下來的成果報告。

