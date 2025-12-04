台日經貿會議簽數位貿易協議 經貿辦：確保合作韌性

（中央社記者吳書緯台北4日電）第49屆台日經濟貿易會議今天在台北舉行，台日雙方簽署「地區海關合作備忘錄」及「台日數位貿易協議」。行政院經貿談判辦公室執行秘書徐崇欽表示，藉由協議訂定更全面的數位貿易規範，確保數位貿易合作的韌性與前瞻性。

台灣日本關係協會與日本台灣交流協會下午在台北圓山大飯店舉行「第49屆台日經濟貿易會議」，台灣代表團由台灣日本關係協會會長蘇嘉全擔任團長，日本代表團由日本台灣交流協會會長隅修三擔任團長，2人於會議簽署「地區海關合作備忘錄」及「台日數位貿易協議」。

台灣日本關係協會副秘書長林慶鴻主持台灣代表團會後記者會時表示，地區海關合作備忘錄由台灣高雄關與日本神戶關簽署合作備忘錄，希望透過兩關的合作，實現更安全的通關以及便捷性；而台日曾於2013年簽署台日電子商務合作協議，面對網路無國界與電子商務盛行，涉及個資、資料保護以及網路安全等議題，因此今年更新協議並更名為「台日數位貿易協議」。

財政部關務署高雄關關務長劉芳祝指出，高雄關與神戶關簽署地區性海關合作備忘錄，備忘錄作為以後海關合作的依據，延續以往台日雙方海關合作的精神，加深合作範圍與深度，使雙方海關可以定期會議交流，甚至組成特定議題專案小組，由基層官員做實務案例分享與經驗交流，所以是很好的合作平台。

劉芳祝說明，交流範圍包括貨物通關、查緝走私，還有關務宣導活動，並加強雙方關務法規的交流與實務的經驗，也希望透過交流平台，可以讓雙方的貿易更加便捷，貨物通關更加安全。

徐崇欽表示，台日數位貿易協議主要內容，首先是「不對電子傳輸課徵關稅」，然後對於跨境傳輸資訊、個資保護、網路安全、電子驗證與電子簽章、線上消費者保護，以及無紙化貿易等部分，台日雙方都有一些合作跟規範的事項。

徐崇欽指出，目的是在2013年台日電子商務合作協議的基礎，訂定更全面的數位貿易規範，希望為企業與消費者，營造自由開放且安全的數位貿易環境，促進台日雙方的產業發展，經由協議確認深化且確保數位貿易合作的韌性與前瞻性。

針對台日數位貿易協議與先前台日電子商務合作協議的差異，徐崇欽說，除了名稱不同，新的協議內容更全面也更完整，增加個資保護與隱私權、跨境資料流通、網路安全合作、電子交易相關規範，以及對消費者保護有更多的內容，反映目前的科技發展與產業需求。（編輯：林克倫）1141204