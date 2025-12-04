台日經貿會議簽署2文件 數位貿易升級 高雄、神戶通關更便利

台日雙方今在經貿會議上簽署了「地區海關合作備忘錄」及「台日數位貿易協議」。左者為台灣代表蘇嘉全，右者則為日方代表隅修三。（劉宇捷攝）

第49屆「台日經貿會議」今（4）日在台北圓山飯店登場，台灣代表蘇嘉全與日方代表隅修三分別率團與會，本次會議以日前分組會議的所達成的共識為基礎，分別簽署「地區海關合作備忘錄」及「台日數位貿易協議」，未來高雄關、日本神戶關在通關上將更安全便捷，同時有鑒於電子商務的興起，台日以「電子商務協議」為基礎，升級更安全、自由且無紙化的規範。

「台日經貿會議」會後記者會，分別由台日雙方官員對媒體進行會議說明。台日關係協會副秘書長林慶鴻與我各機關代表說明，本次會議上共簽署2項協議，分別為「地區海關合作備忘錄」及「台日數位貿易協議」。

林慶鴻說明，「地區海關合作備忘錄」是由高雄關與神戶關共同締結，希望透過兩關合作以實現更安全的通關與便捷性。財政部關務署高雄關關務長劉芳祝進一步指出，合作範圍涵蓋貨物通關、查緝走私及關務法規宣導活動等；未來，雙方海關也將建立定期會議交流機制，甚至針對特定議題組成專案小組，由基層官員進行實務案例分享與經驗交流。

而在「台日數位貿易協議」方面，林慶鴻表示，本次協議特別將2013年簽署的「電子商務協議」進行更新，同時變更為現名，這是考量到網路國際化趨勢及電子商務盛行，並涉及大量個資保護及資安問題所擬定。行政院經貿談判辦公室執行秘書徐崇欽也說明，協議內容包括雙方確認不對電子傳輸課徵關稅，並納入跨境傳輸資訊、個人資料保護與隱私權、網路安全合作、電子驗證與電子簽章、線上消費者保護及無紙化貿易等規範。

