台日經貿會議 蘇嘉全：實際行動支持日本農漁水產品
（中央社記者吳書緯台北4日電）第49屆台日經濟貿易會議今天登場，面對中國對日本經濟施壓，台灣日本關係協會會長蘇嘉全表示，台灣除了堅定捍衛自由且公平的國際貿易秩序，也會以實際行動支持日本安全優質農漁水產品，以展現民主夥伴之間的互信與情誼。
台灣日本關係協會與日本台灣交流協會下午在台北圓山大飯店舉行「第49屆台日經濟貿易會議」；台灣代表團由蘇嘉全擔任團長，日本代表團由日本台灣交流協會會長隅修三擔任團長，雙方將於會議簽署「地區海關合作備忘錄」及「台日數位貿易協議」，日本台灣交流協會代表片山和之亦出席會議。
蘇嘉全致詞表示，台日經貿會議作為雙邊最具代表性的對話平台，長年在各界努力下，已成為深化合作與共榮發展的重要象徵，日本高市早苗新內閣10月上任後，多次重申將持續推動穩健的印太外交政策，關注區域和平穩定與經貿合作發展，展現日本政府重視台海和平，以及支持自由開放印太區域的基本立場，也為強化台日經貿夥伴關係提供良好的基礎。
蘇嘉全指出，近期中國持續對日本祭出經濟施壓與不當制裁，不禁想起中國也曾經禁止進口台灣鳳梨，造成台灣農民巨大損失，當時日本前首相安倍晉三以堅定的行動力挺台灣，帶給台灣國民深刻且溫暖的支持，台灣除了堅定捍衛自由且公平的國際貿易秩序，也會以實際行動支持日本安全優質農漁水產品，以展現民主夥伴之間的互信與情誼，攜手創造更加美好的未來。
隅修三致詞表示，看到現在國際環境動蕩不安，前途發展情勢難測，長期以來支持全球貿易和投資發展的國際貿易體系，如今卻面臨日益緊張局面，甚至有人試圖以武力或威脅手段單方面改變現狀，在這個情況下，台灣是日本極為重要的夥伴和珍貴的友人，日本與台灣擁有同樣的基本價值觀，並且具有密切的經貿關係和人民的交流來往。
隅修三指出，近期在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議，日本首相高市早苗和台灣領袖代表林信義進行會談，雙方同意繼續深化日台在經濟、防災等廣泛領域的合作與交流，更明確的展現出日台深厚的合作關係。
隅修三提到，在今天的全體會議舉辦之前，11月10日至13日已舉行分組會議，他擔任日本經濟產業省大臣諮詢機構總合資源能源調查會的會長，了解到台日在各組分組會議當中，就改善台灣電力產業的投資環境，進行熱烈討論，稍後將與蘇嘉全一同簽署各分組會議討論結果的同意議事錄。
隅修三表示，雖然這次會議有一部分的議題還難以達成一致，但相信只要台日在深厚的互信基礎持續秉持誠意對話、分享智慧，相信一定能克服困難。
隅修三表示，日本和台灣相關部會的代表今天以觀察員身分出席會議，也感謝各界為了改善日台經貿交流環境所作出的貢獻，例如台積電進駐日本熊本之後，加強日台半導體供應鏈，以及解除對日本食品進口的管制等。（編輯：蘇志宗）1141204
