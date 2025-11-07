台日聾人合作 "黃色的孩子"入圍東京影展

2第38屆東京國際影展開幕時，聾人導演今井美香率領劇組成員走上紅毯，前台北聾劇團團長顧玉山與中華民國聾人協會理事長黃淑芬也現身同行。

今井美香去年來台拍攝的電影《黃色的孩子》入圍亞洲未來獎，兩位台灣聾人皆參與演出，其中顧玉山在片中擔任重要角色。

黃色的孩子演員顧玉山用手語表示：「我這次在裡面擔任主角飾演一名老人，和日本孩子有互動，參加影展競賽，我覺得讓聾人能夠看到自己的文化被保存，也讓聽人對聾人文化產生好奇。」

廣告 廣告

《黃色的孩子》以日本與台灣為背景，講述住在台北的老聾人在旅途中遇見一名走失的日本聾童，由於台灣手語是日治時期傳入，至今仍有相似之處，因此兩人能夠做基本溝通，在幫忙尋找父母的過程中，彼此逐漸建立起深厚情感。

黃色的孩子導演今井美香說：「亞洲未來這競賽單元，投稿影片有兩千部左右，《黃色的孩子》能入圍最後的十部，真的很令人興奮，這是台灣以及日本聾人第一次共同演出的電影，邁出重要的一步，可以讓更多人看見我們。」

雖然沒有獲獎，但是今井美香很高興能夠透過電影讓觀眾看見聾人文化、以及日本與台灣手語之間的歷史連結，她也透露未來規劃在台灣上映，讓更多人一起欣賞這部作品。

更多公視新聞網報導

日本聾導演今井美香新作 "薑汁蜂蜜牛奶"

《聽海湧》入圍法國里爾劇展 成亞洲唯一入圍作品【涉己新聞】

