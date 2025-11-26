台日脫中入美 謝金河：全球供應鏈新格局

財信傳媒董事長謝金河。(謝金河臉書)

日中關係因日本首相高市早苗在國會提出「台灣有事」相關答詢而持續緊張，美中日三方互動更成近期全球焦點。



財信傳媒董事長謝金河指出，中日交惡正加速日本企業撤出中國，同時台灣出口結構也出現重大轉折，今年前10月台灣對美出口金額首度超越中國，顯示全球供應鏈正形成「脫中入美」的新格局。





謝金河在社群貼文指出，老牌台商金寶電子宣布關閉1996年設立的東莞廠，影響超過3,000名員工，顯示中國製造業萎縮已持續多年。隨著高市內閣與北京關係惡化，日本今年前10月對中國直接投資（FDI）更大減83%，他研判未來恐進一步惡化。

謝金河分析，今年川普上任後，以關稅與鼓勵赴美投資為雙軌工具，使產業鏈逐步從中國移往美國。回顧1990年代，全球資金湧入中國、台商大量西進支撐當地經濟，如今情勢已大幅逆轉。





從台灣出口數據可見明顯變化：今年10月對美出口達211.35億美元，占比34.2%，對中僅143.17億美元，占比23.2%，雙方差距創新高。累計前10月台灣對美出口1516.21億美元，年增63.3%，超越對中出口的1388.91億美元，也寫下歷史紀錄。





貿易順差方面，台灣對美順差高達1119.93億美元，已遠超去年全年；對中國則為631.33億美元，明顯分歧。從占比變化看得更清楚：2020年台灣出口中國占比高達43.9%，美國僅11.7%；而今年10月美國占比躍升至34.2%，中國降至23.2%。





謝金河指出，隨著AI成為主戰場，台灣ICT與半導體全面與美國深度綁定，台商投資重心從中國轉向美國已勢不可逆。他預估，美國要求盟友加大投資幅度後，以台積電1650億美元為基礎的投資額，未來可能擴至4000億美元，「脫中入美」格局將深刻改變企業未來布局。