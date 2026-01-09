台日茶人齊聚苗栗 三義《萬茶盛典》茶文化嘉年華助攻苗栗觀光

▲苗栗縣長鍾東與董事長等人品茗。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】財團法人金達摩文化藝術基金會與 POUYUENJI 寶元紀9日共同舉辦《萬茶盛典》茶文化嘉年華，苗栗縣長鍾東錦歡迎來自台日茶人、藝術家與策展夥伴來到三義，期許苗栗在精緻茶文化園區的加持，讓茶香綿延，為在地觀光帶來更大的效益，促進地方經濟發展。

金達摩文化藝術基金會長期以來秉持「源於自然，蘊自初心」的理念，深耕茶文化的保存、推廣與創新，讓茶不僅走進日常生活，也走向國際舞台。金達摩文化藝術基金會董事長蔡其建表示，自己從20多歲開始喝茶，對茶相當了解，12年前更在苗栗三義鄰近交流道處買下一大塊土地，打造寶元紀之丘讓懂茶或是想喝茶的人都能在這裡交流。

廣告 廣告

9日《萬茶盛典》規畫210場茶席，結合台日大師講堂、生活沙龍及茶器展覽，匯聚跨世代的茶人精神、工藝美學與生活風格，展現豐富的台灣茶文化的樣貌，也為地方注入難得的文化能量，苗栗縣長鍾東錦在董事長蔡其建等人的陪同下細心品茗，並在藝術家林永勝介紹下欣賞精美陶藝作品。

苗栗縣長鍾東錦表示，茶文化不管在中西方都佔有一席之地，對華人文化而言更是非常重要的一環，而苗栗是茶葉專區，銅鑼、三義、南庄、三灣、頭份都是東方美人茶重要的產區，在他的印象裡，苗栗在工商社會未發達時代，每個村里都有茶工廠，因此茶葉文化及發展對苗栗整理來講非常重要，如今金達摩文化藝術基金會在三義創辦精緻的茶文化園區，相信對苗栗觀光會帶來很大的效益。

鍾東錦縣長表示，苗栗縣的觀光發展一直在進步，很需要精緻的園區，而這裡不僅每個角落、每棵樹、每株草、每顆石頭都像是精心安排過的，可以感受到這裏的用心，希望能讓更多人知道苗栗不只一般的觀光園區而已，還有一個精緻優雅園區，另聽聞蔡董事長目標是在此興建中型飯店，而目前苗栗縣住房供不應求，例如拱天宮一年遊客數達400萬人次，因此希望縣內有個大型的星期飯店盡快進駐，期許蔡董事長的目標進程速度加快，有需要縣府協助的地方也定全力以赴，未來在各界的加持下讓苗栗觀光發光發亮。