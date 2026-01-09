台日茶人齊聚苗栗 三義《萬茶盛典》茶文化嘉年華助攻苗栗觀光
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】財團法人金達摩文化藝術基金會與 POUYUENJI 寶元紀9日共同舉辦《萬茶盛典》茶文化嘉年華，苗栗縣長鍾東錦歡迎來自台日茶人、藝術家與策展夥伴來到三義，期許苗栗在精緻茶文化園區的加持，讓茶香綿延，為在地觀光帶來更大的效益，促進地方經濟發展。
金達摩文化藝術基金會長期以來秉持「源於自然，蘊自初心」的理念，深耕茶文化的保存、推廣與創新，讓茶不僅走進日常生活，也走向國際舞台。金達摩文化藝術基金會董事長蔡其建表示，自己從20多歲開始喝茶，對茶相當了解，12年前更在苗栗三義鄰近交流道處買下一大塊土地，打造寶元紀之丘讓懂茶或是想喝茶的人都能在這裡交流。
9日《萬茶盛典》規畫210場茶席，結合台日大師講堂、生活沙龍及茶器展覽，匯聚跨世代的茶人精神、工藝美學與生活風格，展現豐富的台灣茶文化的樣貌，也為地方注入難得的文化能量，苗栗縣長鍾東錦在董事長蔡其建等人的陪同下細心品茗，並在藝術家林永勝介紹下欣賞精美陶藝作品。
苗栗縣長鍾東錦表示，茶文化不管在中西方都佔有一席之地，對華人文化而言更是非常重要的一環，而苗栗是茶葉專區，銅鑼、三義、南庄、三灣、頭份都是東方美人茶重要的產區，在他的印象裡，苗栗在工商社會未發達時代，每個村里都有茶工廠，因此茶葉文化及發展對苗栗整理來講非常重要，如今金達摩文化藝術基金會在三義創辦精緻的茶文化園區，相信對苗栗觀光會帶來很大的效益。
鍾東錦縣長表示，苗栗縣的觀光發展一直在進步，很需要精緻的園區，而這裡不僅每個角落、每棵樹、每株草、每顆石頭都像是精心安排過的，可以感受到這裏的用心，希望能讓更多人知道苗栗不只一般的觀光園區而已，還有一個精緻優雅園區，另聽聞蔡董事長目標是在此興建中型飯店，而目前苗栗縣住房供不應求，例如拱天宮一年遊客數達400萬人次，因此希望縣內有個大型的星期飯店盡快進駐，期許蔡董事長的目標進程速度加快，有需要縣府協助的地方也定全力以赴，未來在各界的加持下讓苗栗觀光發光發亮。
其他人也在看
嗆聲「斬首賴清德」慘了！館長臉書13字回應
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢，去年（2025年）10月，因在YouTube直播中多次公開發表「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並說出「兩岸一家親、我們都是中國人」等涉及「武統」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 188
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 203
日籍夫妻遊池上遺失錢包 攤商、員警助找歸還
一對來自日本的夫妻，7號晚間在台東池上逛夜市時，不慎將錢包遺失在攤商桌上，攤商拾獲報警，警方還找來精通日文的警察來溝通，最後圓滿將錢包歸還。 #台東 #池上 #日本夫妻 #夜市 #遺失錢包 #警察協助東森新聞影音 ・ 10 小時前 ・ 5
百歲人瑞跟六旬看護結婚 9子女"通通不知情"疑有所圖
社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導百歲人瑞結婚，9名子女卻都不知情！台北市一名王先生，1月8號去爸爸住處，準備帶102歲的老父親，出門走走、透透氣，結果，遭到68歲的女看護阻撓，甚至還報警，等到員警到場後，看護才拿出身分證，表示他和老先生在幾天前，已經登記結婚，這讓老翁子女難以接受，懷疑看護有所圖。帶您來看民視的獨家報導。當事人小兒子王豐壽說，我爸爸102歲了，他結婚，我們9個子女完全都不知道，你說這樣合理嗎。王先生越說越無奈，他怎麼也沒想到，高齡102歲的爸爸，長期因病需要照護，幾天前，卻突然被看護告知，他們倆在1月5號登記結婚。當事人小兒子王豐壽還說，賴小姐進來之後，她極力地阻擋我爸爸，跟我們回老家感受天倫之樂，(警察)來了後她才表示說，我是他的配偶，我當場嚇一跳警察也嚇一跳。王先生指控，68歲的賴姓女看護，會跟百歲人瑞的爸爸結婚，根本有所圖，在1月8號當天，他跟其他兄弟姐妹，來到爸爸的住處，要帶他出門透透氣，沒想到，女看護卻在一旁百般阻撓，還找來警察，最後，賴姓女子才拿出身分證，表明倆人在三天前，已經完成結婚登記，有權替臥病的配偶作決定。不過，高齡102歲的老翁，去年6月因為跌倒，送進急診，還被醫師診斷不宜搬動、出入人潮多的地方，家屬痛批，這名女看護的行為，形同"五億高中生"案件翻版。扯!六旬看護跟百歲人瑞結婚，家屬全不知情。（圖／民視新聞）當事人小兒子王豐壽說，本來我們還有立場，(對方)出示身分證之後，我就跟警察講說，已經是這樣了，那個是民事的問題，她的貪婪程度，是你無法想像的。賴姓女子擔任王姓老翁的看護，時間已經長達17年，由於老先生近年來的身體每況愈下，子女們也在去年11月，向法院聲請監護宣告，但沒想到，宣告還沒下來，老父親已經多了一名配偶。王豐壽還說，在照顧我爸爸的這段期間，他們增加了7間的房地產，還有大概八千萬的保險金。扯!六旬看護跟百歲人瑞結婚，家屬全不知情。（圖／民視新聞）老翁的9名子女，要探視高齡的爸爸，變成"配偶"的看護，多次阻撓，也讓原本的天倫之樂，變了調。原文出處：獨家！百歲人瑞跟六旬看護結婚 9子女通通不知情疑另有所圖 更多民視新聞報導勾結社區保全「盜賣個資近２億筆」 知名房仲遭聲押王大陸4度出庭！為討債涉犯《個資法》 與女友現身新北地院一語不發台北老字號「佑昌相機」老闆捲款千萬潛逃中國一年餘 通緝書曝光！民視影音 ・ 3 小時前 ・ 4
館長慘了！直播嗆「要斬下總統狗頭」 遭地檢署依2罪起訴
【緯來新聞網】網紅館長（陳之漢）先前在網路直播中公然放話「要斬下賴清德的狗頭」，涉嫌違反《刑法》恐嚇緯來新聞網 ・ 8 小時前 ・ 73
台積電洩密案第4名內鬼將現身！陳姓工程師今移審法院拚交保
台積電爆發一連串洩密案，先爆發前工程師陳力銘勾結內鬼吳秉駿、戈一平竊取2奈米晶片機密，並將資料交付東京威力科創（（ＴＥＬ））台灣子公司，3人迄今遭智慧財產及商業法院收押。不過，陳力銘後續又咬出新內鬼陳姓工程師竊密，檢方今早將在押的陳姓工程師移審法院，合議庭將開庭決定是否交保。據了解，陳姓工程師涉及重罪且迄今不吐實，交保恐怕有得拚。太報 ・ 1 天前 ・ 25
8旬翁「18連環拳」打司機 司機抱腿反制｜#鏡新聞
新北市板橋區昨天（1/8）晚間發生一起公車暴力事件！一名80多歲的老翁，不斷質問司機到站了沒，還一路碎念指責司機沒有好好開車，最後還爆打司機18拳，公車司機還抱腿壓制使出永春拳回擊！鏡新聞 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
對神明不敬! 男闖城隍廟"抽打天公爐" 警調監視器追查
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導全台首邑縣城隍廟，遭人惡意在深夜，破壞五營令旗、黑令旗和天公爐等設施，監視器拍下這名男子，粗魯的破壞廟外物品的景象。廟方大為光火，嚴厲指責這樣的破壞行為，目前警方也已經調閱附近監視器追查中。男子破壞縣城隍廟前神器，警方調閱監視器影像追緝中！（圖／民視新聞）監視器拍下，男子手持長長的竹棍，先是用力的抽打廟前執事排仗，一鞭一鞭的都打在龍頭上，接下來又走往黑令旗，又是一陣猛打，最後還走向廟門口的天公爐，對著爐身亂打一通，其實在這一連串的動作前，男子還先去騷擾了，廟旁的五營令牌。廟前五營令牌、黑令旗、天公爐，都遭怪異男子持竹棍鞭打。（圖／民視新聞）時間是深夜，這名男子最後還把黑令旗整個扯斷，翹著二郎腿在廟前休息。廟方是隔天發現調閱出監視影帶，這才發現竟然有這等膽大妄為的行為出現。廟方對這樣的破壞行為也是百思不解，也確認這名怪異男子，不是熟識的信徒，通報警方處理。廟方懷疑男子身心狀況有問題，不過也有民俗專家認為，恐怕是五營兵馬有話要說。廟方表示縣城隍創建於清康熙年間，有三百多年歷史，也是重要的地方信仰中心，第一次遇上這樣的破壞事件，也希望警方能盡速找到男子，釐清原因。原文出處：對神明不敬! 男闖城隍廟"抽打天公爐" 警調監視器追查 更多民視新聞報導春節將至！桃園287宮廟響應「環保祭祀」營造永續宗教環境幫女子「打開心結」神壇前猥褻！廟祝辯：王母娘娘指示詹惟中抽國運「下下籤」被炎上！怒改PO文反嗆：有病快看醫生民視影音 ・ 1 天前 ・ 3
高階警婚外情！還和議員「搶女人」飾2角討1千萬 淚：做出幼稚的事
前台南市警察局秘書室主任莊武能，涉入婚外情三角戀，2022年一人分飾兩角，傳訊息勒索新竹縣議員1千萬元，並相約在尖石溫泉會館見面，警方到場逮人時，莊武能還開車衝撞自家人，一審強制罪判刑6年。莊武能上訴二審，日前辯論終結，莊武能在法庭上講到哽咽，強調「我不是一個不重視名譽的人」，爭取無罪，全案將於2月10日宣判。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為
社會中心／莊立誠 黃啓豪 新北報導位在新北市板橋區的湳雅夜市裡，接連發生竊案，受害的都是同一間超商！大夜店員在盤點貨物時，發現店裡少了好幾張悠遊卡，就連民眾的包裹也少了好幾件，店員調閱監視器，發現有一名竊嫌，兩度入內行竊，沒想到，他食髓知味，第三度到店裡，馬上被店員認出來，最後在熱心民眾協助下，順利抓人。夜市裡，2名身材魁武的男子，雙手架住穿著黑色外套的女子，只見這名女子，還不斷反抗，引起民眾議論紛紛。就怕是當街擄人案，圍觀民眾趕緊報警。超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為。（圖／民視新聞）警方獲報到場，進到便利商店裡，原來被架住的，是一名竊嫌，而這兩名彪形大漢，是英勇逮賊的熱心民眾。事發就在新北市板橋區湳雅夜市裡，超商大夜店員盤點貨物時發現，店裡有好幾張悠遊卡，以及民眾的包裹，不翼而飛，財損總共7萬8千多元。調閱監視器後才發現，以為是一名留著長髮、綁辮子的女竊賊，抓到人之後，才知道他是男的，29歲的何姓男子，在週一傍晚，以及凌晨時，兩度入內行竊。就在這名竊嫌，再度來到便利商店時，馬上被店員認出來。在兩名熱心民眾的協助下，順利逮人。超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為。（圖／民視新聞）板橋警分局板橋派出所副所長林恒毅：「係因何姓犯嫌於日前至夜市內超商，竊取約新台幣7萬餘元包裹，又於昨日晚間返回超商時，由大夜店員認出並追呼抓捕，在場熱心民眾協力抓捕犯嫌。」這名何姓嫌犯再事後，坦承犯行，挑在人來往的夜市下手行竊，下場就是被依法送辦。原文出處：超商悠遊卡、包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為 更多民視新聞報導全力搜救辛柏毅 賴清德盼全民集氣：祈禱他能平安歸來桃園公布2026首波酒駕累犯 15人姓名、照片曝光廟會百元互動惹議！與內褲辣妹「埋頭吸奶味、摸屁股」影外流民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
長庚接手大同醫院周年爆抗議！工會批變相減薪 憂離職潮再起
高雄市立大同醫院民國114年元旦起正式與長庚醫院合作營運，如今滿一周年，高市獨立總工會、大同醫院工會、高醫工會盤點內部問題，8日上午動員近百人在高市府前抗議，怒批原有員工不斷流失，加薪後又砍福利，根本變相減薪；對此，高市衛生局回應，經積極協調後，院方已公告1月下旬加發特別獎金，照顧留任員工。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
F-16辛柏毅「飄移軌跡」模擬曝！落點恐在這一帶 搜救不限72小時
6日我空軍花蓮基地一架F-16戰機在執行夜航訓練時，突然陷入空間迷向，於花蓮縣豐濱鄉外海失聯，29歲上尉飛官辛柏毅當下疑似跳傘逃生後墜海，目前仍在協尋當中。就有網友以OpenDrift模擬，推算出辛柏毅可能的「漂流點」，希望提供船家、軍方參考。國防部昨（7）晚也表示，搜救不會受限72小時，會全力搜救辛柏毅上尉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
王瞳捐100道年菜娘家鮮食傳愛募1萬2千道 攜DailyNeo女團邀您一起圍爐
寒風裡，一碗熱食帶來的不只是飽足，更是一種被記得、被接住的安心感。當多數家庭準備迎接圍爐團聚的時刻，台灣社會中，仍有不少家庭面臨飲食與照顧的雙重壓力。隨著台灣邁入超高齡社會，弱勢處境不只來自收入不足，也與年齡、健康與支持系統交織，而一頓能安心入口的年菜，往往成為許多家庭最溫暖、也最實際的需求。深耕照顧國人健康邁入第 15 年的娘家保健生技，第9度攜手鮮食家啟動《傳愛過暖年》年菜募集行動，今年持續與公益團體合作，目標募集1萬2千道年菜，送往1919食物銀行、切膚之愛基金會、財團法人育成社會福利基金會、財團法人雙福社會福利慈善事業基金會、老人福利關懷協會、苗栗縣特殊教育關懷協會，共有6家公益基金會受惠，本次公益募集活動亦由國際扶輪3523地區華真扶輪社共同響應。娘家持續實踐品牌「堅持最好 守護最愛」的承諾，將品牌永續的精神落實在日常飲食、陪伴與支持，用最誠摯的心意將溫暖與關懷送進每一個需要的角落。民視健康長照網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
神明搭火車上阿里山 臺澎金馬媽祖齊聚新港起駕神旅行
如果有一天，你在阿里山林業鐵路旁，看見媽祖搭著火車穿梭在雲霧與杉林之間，那不是幻覺，而是真實發生的信仰風景。本次由交通部觀光署阿里山國家風景區管理處攜手嘉義縣新港奉天宮共同策畫的「阿里山神旅行・抵嘉」活動，已於12月19日至22日圓滿落幕，四天行程吸引超過五萬人次參與、關注，成功為阿里山觀光與宗教文化寫下全新篇章。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
冬天也有虎頭蜂！田間除草遭蜂襲4人傷…他最慘「螫20多下」插管治療中
苗栗頭屋鄉發生虎頭蜂螫人意外，昨日（7日）上午9時許，一名胡姓男子在田間除草時，疑似驚動虎頭蜂群遭攻擊，胡男家屬聽到聲響來幫忙也受傷。救護人員到場時，胡男4人已遭蜂群螫傷，其中胡男被螫了20多處傷口，出現嚴重過敏反應，無法呼吸，被緊急送醫，目前仍在插管治療中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
無牌車違停未依法開單 2警遭圖利罪起訴檢辯互槓
社會中心／李豫翰、蔡承翰、SNG 台北報導台北市有兩名員警，2022年在轄內處理無牌車違停案，沒有依照規定開出罰單，遭到民眾舉發，檢方也以圖利罪起訴，兩名員警因此被迫停職，但一、二審判決都無罪，如今，員警的委任律師出面控訴，承辦案件的檢察官，態度很差，偵辦過程有瑕疵，更不排除要送評鑑委員會。從警察轉考律師多年，面對檢察官開嗆"筆錄自己愛怎麼寫都可以"，律師直呼大開眼界，雖然最後在自己堅持下，檢察官才將意見捕寫進去，但律師說，檢察官連書記官的紀錄都要插手，懷疑他這樣做，可能早已行之有年。無牌車違停未依法開單 2警遭圖利罪起訴檢辯互槓（圖／民視新聞）葉姓、應姓兩名員警，只因為沒開民眾罰單，竟然被迫停職，雖然一審判決無罪，兩人恢復職務，但因此暴瘦20公斤，面對檢方上訴二審，更一度要看身心科，律師透漏，承辦的吳姓檢察官，疑似過去在花蓮吃過警方的虧。無牌車違停未依法開單 2警遭圖利罪起訴檢辯互槓（圖／民視新聞）針對律師批評檢察官，士林地檢署表示，針對律師所述，本署將會進行了解，律師也不排除會跟檢察官評鑑委員會申訴，希望能針對這類歪風好好調查。原文出處：起訴警方含「私怨」？ 辯方律師質疑檢方偵辦瑕疵 更多民視新聞報導口鼻沾白粉騎車自摔 32歲男唾液快篩涉吸安毒被逮傳澎湖海灘發現「失事F-16殘骸」？空軍回應了館長稱「斬賴清德X頭」下場慘了！今依恐嚇罪起訴 囂張再喊「29字」遭網轟民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
直播喊「斬首賴清德」！館長陳之漢被起訴理由曝 檢方透露：遭多人檢舉
去年10月間，「館長」陳之漢於直播時，公開大喊「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並表示「兩岸一家親，我們都是中國人」暗示支持武力犯台等語，新北地檢署獲報後，指揮內政部刑事局、林口分局偵辦，今（9日）偵結，依《刑法》恐嚇危害安全、恐嚇公眾等罪嫌，對「館長」陳之漢提起公訴。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 18
82歲老翁「連揮18拳」狂毆公車司機！衝突原因曝光
社會中心／張予柔報導新北市板橋區昨（8）日發生一起公車暴力事件，一輛847路線公車在亞東捷運站3號出口停靠時，82歲黃姓男乘客和60歲林姓司機起了口角最後爆發肢體衝突。警方到場後，雙方互控傷害，警詢後將2人依傷害罪送辦。事件過程被民眾拍下並上傳到社群平台，引起網友熱烈討論。民視 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
生死瞬間影片曝光！2歲女童車禍險遭貨車輾頭 母驚嚇伸手猛拉救回
彰化市彰草路與精誠路口昨天（7日）發生一起車禍，謝姓女子（25歲）騎車載著2歲的女兒行經路口時，與周姓男子駕駛的小客車碰撞，謝女人車倒地，女兒也拋飛倒在一輛小貨車底，險些就遭車輪輾過，所幸謝女及時伸手施救才未發生憾事，驚悚瞬間全被行車紀錄器拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
看準天冷包緊緊！慣竊超商偷包裹 被認出拔腿狂奔
新北市一名男子，日前凌晨到板橋湳雅夜市的超商，偷走八件包裹以及兩張悠遊卡，沒去櫃檯付錢就落跑，同一天晚上被眼尖的店員認出來，雖然他第一時間還拔腿狂奔，但最後還是落網，被依竊盜罪嫌函送地檢署偵辦。 #包緊緊#超商#偷包裹東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 1