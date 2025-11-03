台日菲專家2.0軌道對話 (圖)
菲律賓德拉薩大學3日主辦台日菲安全專家對話，圖為駐菲代表周民淦（中）、副代表李廷盛（右2）、國防安全研究院秘書室主任林彥宏（左1）、副研究員黃宗鼎（左2）、台北地院國安專庭法官許凱傑（右）與會。
中央社記者林行健馬尼拉攝 114年11月3日
其他人也在看
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
快訊／ 國民黨縣市黨部主委出爐！鄭麗文點名「這4人」：有很重要使命
國民黨主席鄭麗文今（3日）上任後第一個工作日，即宣布各縣市黨部新任主委人事案。鄭麗文於中評會前接受媒體聯訪時強調，有關各地方黨部主委人事案，高度尊重地方的生態與需要，相信是充滿戰鬥力的團隊，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
F-16V戰機０交付讓賴政府再上國際版面！ 林士峰曝求償無門
據《軍事觀察（Military Watch）》報導，2019年台灣向美國採購的66架F-16V型戰機，總價值2472億元，原定陸續交機，至2026年第四季全部交付完畢，但美方至今1架都未交。此外，美國積欠台灣的軍售裝備總額已經高達6572億元還沒交貨。「藥師林士峰」批評，「賴清德政府再度躍上國際版面」。中天新聞網 ・ 1 天前
分析馬英九為何落淚 黃暐瀚：鄭麗文選總統機率超過盧秀燕
國民黨新任黨主席鄭麗文昨（1日）正式在全代會交接下上任，她在台上致詞，讓台下前總統馬英九激動到幾度落淚。昨晚媒體人黃暐瀚就在節目上談到這現象，他認為，馬英九在鄭身上看見他的九二共識政治路線被延續，燃起他的期待，黃暐瀚還斷言，以目前狀況來看，鄭麗文成為2028候選人機率高過台中市長盧秀燕，約超過5成。鏡新聞 ・ 1 天前
鄭麗文稱國防預算太多！蔡正元怒嗆「大嘴巴」 蕭旭岑：他在激勵國民黨
國民黨主席鄭麗文近日接受《德國之聲》專訪，直指國防預算超過3%的GDP已經「太多了」，若兩岸和解就不需要把錢投資在軍備上，引發前立委蔡正元痛批「嘴巴那麼大幹什麼？」對此，國民黨副主席蕭旭岑今（3日）表示，蔡正元的本意在激勵鄭麗文與國民黨，「抗中保台的時代已經過去了」，大家應該思考兩岸穩定與台灣安全。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
林岱樺岡山造勢能量超驚人！黃揚明：綠營初選將好戲連發
有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，今天晚間在高雄岡山辦造勢晚會，雖然先前表態挺她的正國會大咖都缺席，但支持者熱度不減，現場湧入3萬人。媒體人黃揚明指出，林岱樺透過強大的基層能量證明實力，破解退選耳語，令其他角逐者不敢小覷，綠營高雄市長初選正式開打後，肯定是好戲連發。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」歐洲駐台機構炸鍋「未來不會和國民黨中央互動」！賴寇蒂酸：奔向懸崖沒煞車
知情人士感嘆，過去光是邀請俄羅斯代表來酒會，歐洲盟友就氣成那樣，更何況鄭麗文還說「普丁並不是獨裁者」...放言 Fount Media ・ 1 天前
反烏托邦式的假和平論述 鄭麗文的真正目的
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）新任國民黨主席鄭麗文接受《德國之聲》專訪中一番無稽之語「普丁不是獨裁者」，成功占領...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
侯友宜迎政壇句點？他曝「說再見之日」
[NOWnews今日新聞]2026地方大選腳步逼近，新北市長選戰提前升溫，國民黨將派誰出征，成為政壇的話題焦點，至於現任市長侯友宜，在歷經總統大選吞敗仗後回歸市政，任期也將於明年屆滿，針對其卸任後的動...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
林岱樺積極爭取提名 周玉蔻曝民進黨最慘劇本：2026選舉全面崩潰
民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委林岱樺涉詐領助理費遭起訴，但廉政會三次會議均未做成處分決議，林岱樺仍積極爭取提名，話題不斷；資深媒體人周玉蔻今（2）天直言，民進黨準備迎接2026地方選舉遭到大屠殺，全面崩潰、最慘烈的劇本了嗎？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴清德北市「滿手好牌」 張景森喊非綠人選：比蔣萬安強的逾百人
行政院前政務委員張景森今（2日）表示，民進黨台北市長人選應該推出一位淺藍、淺綠與白都能接受的人選，但不一定非得是民進黨籍。檯面上大家推薦的人不精彩、沒爆發力，帶不動士氣，也捲不起風潮。他認為，比台北市長蔣萬安強的超過100個。單單民進黨主席賴清德民間友人或內閣就有滿手好牌。太報 ・ 1 天前
傳黃呂錦茹回任意願低 戴錫欽將續任北市黨部主委
國民黨新任主席鄭麗文即將在3日正式宣布地方黨部人事安排，其中台北市黨部主委人選備受關注。知情人士透露，前主委黃呂錦茹因官司未明朗及家人因素，再度出任意願不高，可能由現任代理主委戴錫欽續任。中天新聞網 ・ 1 天前
選戰傷痕、路線偏鋒：鄭麗文時代到來面臨三大難題
[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿終於，國民黨改朝換代的大戲落幕。鄭麗文在昨（1）日正式接任國民黨主席，但國民黨人的擔憂恐怕才正要開始：能否團結、能否重新...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文就任黨主席 中國官媒央視罕見採訪國民黨全代會
國民黨1日舉行第22屆全代會，黨主席朱立倫與新任主席鄭麗文進行交接儀式。過去朱立倫時期未有中國媒體採訪全代會，但路線傾中又從涉中國介選疑雲的鄭麗文一上任，竟吸引中國官媒中國中央電視台（央視）、中國新聞社（中新社）等媒體罕見前來採訪。這次國民黨主席選舉有6名候選人，競爭激烈，傳出中國介選疑雲，前中廣董自由時報 ・ 1 天前
APEC高市早苗見林信義連發2文 中國跳腳轟違反一中
政治中心／綜合報導APEC亞太經合會，在南韓慶洲圓滿落幕，不過日本首相高市早苗，接連兩天在個人社群媒PO出與台灣領袖代表林信義的合照，並稱呼他"台灣總統府資政"，引發中國炸鍋，中國外交部昨天（1日）晚間，公開指責"違背一個中國"，已向日方提出抗議，對此，民進黨立委王定宇怒嗆中國"就像是被踩到尾巴的瘋狗"。民視 ・ 1 天前
林岱樺岡山造勢湧3萬人到場相挺 游盈隆：她為綠營初選投下「超級變數」
有意參選2026年高雄市長的民進黨立委林岱樺昨晚（1日）於岡山河堤公園舉辦首場造勢活動，雖然原本要到場助陣的多名正國會民代臨時缺席，但現場人潮依舊不減，主辦單位仍喊破現場突破3萬人。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書發文表示，這場晚會堪稱近1、2年來高雄最成功的一場群眾造勢活動，就在今夜，林岱樺已經為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。鏡報 ・ 1 天前
鄭麗文稱普丁非獨裁！王婉諭：對威權獻媚向世界傳遞親中危險訊息
[Newtalk新聞] 主導侵略烏克蘭的俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）長年掌控政治與經濟資源，去年以「88%」得票率連任第5任期，國民黨主席當選人鄭麗文接受德國之聲專訪時指稱：「普丁不是獨裁者，而是民主選出來的領袖」，引發輿論譁然。對此，時代力量黨主席王婉諭示警，鄭麗文這場訪問從頭到尾都在替威權政體找台階、為中國的立場鋪路，台灣最大在野黨的領袖在德國的公共媒體上不斷對威權獻媚、對民主退讓，這不只是失言，而是一種輸誠，向世界傳遞「親中」的危險訊息。 王婉諭在臉書發文寫道：「如果把名字遮起來，你可能會以為這段話出自俄羅斯政府、或中共官媒發言人。但不是，這是中國國民黨主席鄭麗文，接受《德國之聲》專訪時，親口說出的話。我知道，許多人看完這段訪談，只記得他對普丁的詮釋很離譜。但其實更可怕的，是在這整場訪談裡，他對『台灣、中國』的敘事，幾乎與中共口徑如出一轍。這不只是個人的失言，而是一個政治訊號：台灣第一大在野黨的主席，選擇在外媒鏡頭前，向世界傳遞『親中』的危險訊息。」 王婉諭回顧：「一開始，德國之聲的記者問到：你說想和習近平見面，你想跟他談什麼？鄭麗文回答：『第一個，我們必須要化新頭殼 ・ 1 天前
「涉貪案」仍選到底 林岱樺拉「馬英九、川普」背書｜#鏡新聞
民進黨高雄市長的黨內初選競爭激烈，不過立委林岱樺，因為涉嫌詐領助理費、涉嫌貪汙引發爭議，她卻打死不退，堅持要參選到底。甚至今天(11/3)，她還在廣播節目上，舉例前總統馬英九，以及美國總統川普，在參選前都有陷入官司爭議，來替自己背書。不過，當主持人問她，未來是否脫黨參選，林岱樺沒有正面回應。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 小時前
內政部新制上路了！陸籍人士在台定居需「放棄中國護照」
（記者洪承恩／綜合報導）內政部自7月預告修正《大陸地區人民在台依親居留及定居許可辦法》後，於10月29日正式發 […]引新聞 ・ 1 天前
林岱樺造勢哭喊「天公伯」 淚崩：祢有看到天公子被欺負嗎？
民進黨高雄市立委林岱樺，1號晚間舉辦參選高雄市長造勢，在台上致詞她一度淚崩。 #林岱樺造勢#天公伯#參選高雄市長東森新聞影音 ・ 1 天前