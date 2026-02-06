台日藝術季合作啟動！馬祖國際藝術島攜手佐渡島銀河藝術祭 藝術家辛綺《穿行於金之洞窟》展開跨島嶼記憶對話

第三屆馬祖國際藝術島由連江縣政府與中華文化總會舉辦，於去年11月中旬落幕後，隨即展開「東北季風限定版」冬季會期，持續推動以島嶼文化為核心的國際交流行動。其中，與日本佐渡島銀河藝術祭展開的跨國合作，成為本屆藝術島延伸策展行動的重要成果之一，也為台日島嶼藝術季之間的交流開啟新的對話契機。

台灣黃金博物館工作坊

跨島嶼的藝術連結與記憶對話

本次合作作品《穿行於金之洞窟》（金の縁路を越えて）於佐渡島銀河藝術祭冬季會期正式展出後，迅速引起當地居民與媒體關注。許多觀眾走進如洞窟般幽暗的展場時，立刻被以金礦洞穴為意象的空間所吸引。原本屬於日常生活背景的金山地景，透過藝術家的轉譯而顯得格外鮮明，讓居民重新意識到自己與島嶼礦業歷史之間的深層連結。多家日本電視台接連採訪，年長居民回憶起佐渡過往的繁榮與勞動記憶，形容作品如同映照島嶼歷史與情感的一面鏡子，也有觀眾驚訝於佐渡與台灣九份礦業建築之間所展現出的相似氛圍，進而對台灣文化產生更多好奇與期待。

《金の縁路を越えて》洞穴台灣海



促成這次合作的基礎，來自馬祖與佐渡在歷史與文化經驗上的高度呼應。兩座島嶼皆承載著地緣政治的記憶，也擁有鮮明的島嶼認同與重要的地方文化遺產。作為仍持續成長中的島嶼型藝術季，馬祖國際藝術島與佐渡島銀河藝術祭皆立基於自身的歷史脈絡，透過藝術重新想像島嶼未來，並向世界提出新的文化想像，這樣的共同策展視野，成為雙方展開合作的重要起點。

佐渡島工作坊



此次合作由藝術家辛綺攜手「艸非火 Fake Fire Atelier」展開創作。辛綺曾於馬祖南竿、北竿與東引三座島嶼，串聯在地店家策劃「儂客齊坐：燈火，莫透出去」計畫，透過餐桌上的記憶，回望馬祖軍管時代宵禁政策下的家戶生活。今年1月，辛綺與團隊前往佐渡島進行駐地創作，以擁有四百年礦業歷史、並列為世界文化遺產的佐渡金山為研究起點，發展新作《穿行於金之洞窟》，以洞窟作為貫穿全作的核心意象，讓群島之間的記憶與情感交織成橋樑。

《金の縁路を越えて》草鞋

從家族記憶出發的創作路徑



藝術家辛綺家族具有九份礦業背景，此次創作以家族記憶為出發點，於臺灣金礦山（水湳洞、金瓜石、九份）及日本佐渡展開田野調查，並與當地黃金博物館、金礦博物館及佐渡島展場 TAACHI 合作舉辦工作坊，邀請居民以螢光元素共創礦山記憶片段，並鑲嵌於作品之中。藝術家辛綺表示：「世界上的洞窟裡面看起來都一樣，或許，藝術創作可以將它們連結在一起，成為無比巨大的『心之道路』。」

《金の縁路を越えて》洞穴礦脈內部九份

《穿行於金之洞窟》由「佐渡之洞」、「九份之洞」兩座洞窟隧道與中間大片礦脈構成，觀眾換上佐渡傳統手織草鞋，踏行於象徵金銀礦脈的地景之上。作品透過洞窟與坑道的空間隱喻，連結佐渡與九份的礦業歷史，並呼應馬祖戰地坑道的身體經驗，使島嶼之間的記憶在想像的時空中彼此對話；洞窟「窗口」則播放台日兩地選煉廠所面對的大海影像，讓被帶走的黃金，轉化為留下來的人、情感與跨越海洋的願望。



這是一場穿越地理、歷史與潛意識的旅程。作為世界文化遺產等級的金銀礦遺址，佐渡金山見證了日本礦業技術與島嶼勞動歷史的累積，也與台灣九份、金瓜石的礦山地景，形成跨越島嶼的歷史對話。記憶在作品中化為道路，使人得以跨越海洋相遇。

《金の縁路を越えて》草鞋

創作期間，藝術團隊受到當地居民的熱情款待與媒體關注，許多人主動分享自身的島嶼記憶，使洞窟不再只是空間，而成為承載情感與回聲的場所。透過《穿行於金之洞窟》，藝術家辛綺讓沉澱於幽暗之處的光重新閃耀，也回應馬祖國際藝術島長期以來以藝術連結島嶼經驗、促成跨島對話的策展精神，照亮島嶼之間深層而溫柔的緣路。

《金の縁路を越えて》洞穴礦脈九份



佐渡島銀河藝術祭（さどの島銀河芸術祭）

展期：2026年1月23日至3月15日

官方網站：https://sado-art.com

《穿行於金之洞窟》作品展示地點：TAACHI （佐渡市両津夷53−1）https://maps.app.goo.gl/LFCHMEzvfNotUwnR8



馬祖國際藝術島 東北季風限定版

展期：2025年11月17日至3月15日

官方網站：https://matsubiennial.tw

（圖片來源：文總提供）

