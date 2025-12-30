台日藝術教育實踐研究交流發表會 高師大隆重登場

記者鍾和風/高雄報導

台灣實踐藝術教育學會，延續前「教育部實踐藝術教學研究中程計畫」與日本學界簽訂的《藝術教育研究交流協議書》，日前假高師大活動中心三樓演講廳與國立高雄師範大學藝術學院共同辦理「第三回台日藝術教育實踐研究交流發表會」，開幕式邀請高雄師範大學王政彥校長與日本大橋 功教授共同主持。本活動同時由日本實踐美術教育學會與和歌山信愛大學共同主辦，展現台日藝術教育多年交流成果與教學實踐的深厚底蘊。

與會人員歡喜合影留念，紀錄此次交流盛況。(圖/高師大提供)

發表會由藝術教育實踐研究的推手清華大學鄭淵全教授、高師大藝術學院院長陳立民教授、台灣實踐藝術教育學會吳正雄理事長、日本和歌山信愛大學大橋 功教授、聖隷クリストファー大学鈴木 光男教授， 國立岡山大學清田 哲男教授、彰化師範大學鄭明憲教授、王麗雁教授等藝術教育專家學者主持及共同評論台日雙方共六篇藝術教學實踐研究的發表案例。另外，現任InSEA亞洲區委員中興大學的趙欣怡教授、美國聖荷西大學Susan Trimingham教授、大阪教育大學、東京未來大學、金城學苑大學等，都參與見證藝術教育跨國交流的年度盛事。

現場交流熱烈，充分展現台日雙方對學術研究的熱誠與精神。(圖/高師大提供)

本次發表會以「藝術教學實踐案例」為主軸，台日雙方各有三位資深美術教師進行現場發表，主題涵蓋：環境覺察與感受、生命敘事、特殊教育比較、感官覺察、身體互動、時間詮釋等多元面向。活動方式提供中日文對照文本印刷資料與現場口譯，促進深度理解與跨文化交流。台灣實踐藝術教育學會自創會之前已耕耘數十年，致力於推動藝術教育的實踐研究與課程發展，強調「從教學現場驗證」的理念，尋求以學生為本、以文化為根、連結人生議題，發展在地化與前瞻性的教學模式。高師大藝術學院亦持續推動國際藝術教育合作，培育具全球視野與文化創新力的新世代人才，共同主辦藝術教育交流發表會，開展藝術教育研究的新頁。