台日觀光交流 山梨縣西湖觀光協會率團訪台中

日本山梨縣西湖觀光協會長渡邊安司率西湖觀光協會一行參訪台中市，中市政府觀旅局安排參訪烏日酒廠、霧峰農會及霧峰林家宮保第園區，透過產業、文化與觀光面向的實地交流。

觀旅局長陳美秀說，觀旅局一一三年赴日本山梨縣推廣台中觀光產業，獲得山梨縣政府及觀光單位的高度肯定與正面回響，促成此次西湖觀光協會再度率團來訪。

觀旅局指出，參訪行程特別規劃具代表性的地方產業與文化場域。烏日酒廠展現台中在觀光工廠及產業轉型上的發展成果；霧峰農會呈現農業結合觀光及地方創生的多元樣貌；霧峰林家宮保第園區讓來賓深入體驗台中在歷史建築保存、文化資產活化。

渡邊會長表示，山梨縣西湖是富士山觀光的核心據點，這次以西湖觀光協會會員為主要團員組成考察團，與台中深化交流、進行觀光政策的相互資訊交換，實地了解台中的旅遊特色與旅遊需求，運用於旅遊商品的開發與接待環境的改善。

觀旅局說明，來訪貴賓會長渡邊安司外，還有山梨縣富士河口湖町外川滿議員、靜岡鐵道ADP三間明治部長等人。