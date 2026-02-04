台日觀光人數逆差大 卓榮泰盼在日台商多帶朋友來達平衡

行政院長卓榮泰今（2/4）日接見「日本台灣商會聯合總會回國訪問團」。李佳穎攝



行政院長卓榮泰今（2/4）日接見「日本台灣商會聯合總會回國訪問團」，他在致詞時提到，台日觀光人數呈現巨大逆差，去（2025）年約有150萬日本人來台，但有超過600萬台灣人赴日旅遊，盼在日本的台商多邀請朋友赴台灣旅遊，讓雙邊的觀光數字更為平衡。

卓榮泰在會中提到，去（2025）年約有150萬日本人前來台灣旅遊，前往日本旅遊的台灣人則約有676萬人，「日本來的比較少，我們去的很多，所以大家以後要多帶一些日本朋友來，讓雙方的觀光能夠更加平衡。」

卓榮泰舉例，政府推出「微笑南灣」計畫，搭配北迴歸線以南微笑曲線概念那，推動北回歸線周邊的觀光，希望振興台灣的觀光產業。他也分享，台灣去年在日本大阪世界博覽會開設「Tech World（TW）」館，即將於嘉義的台灣燈會重新登場，讓更多人看見屬於台灣的榮耀。

提到台日的交流與互動，卓榮泰細數在青年、防災、經貿、地方創生之間的合作，台積電在熊本設廠，已然影響當地的經濟與文化，台積電的文化與日本文化形成了新的台日交流風格，在日台商在商業界的表現也是台日關係的重要橋樑，也盼台商朋友幫忙照顧赴日交流的年輕人。

卓榮泰表示，台灣在整個高科技、半導體製造具有領先地位，日本則在材料與設備上具備領先優勢，台灣正全力發展AI新時代建設，盼與日本政府、民間產業產生更多連結，鞏固民主夥伴的關係，在亞洲與印太島鏈扮演重要的角色。

卓榮泰期待，在日台商多家協助政府與政府之間的關係，民間與民間交流的合作，照顧赴日交流的年輕下一代，讓台日友好工作全速展開，並期待日本在近期大選後能夠更穩定、更安全、更繁榮在印太地區能夠一起負擔更多的區域和平安全的責任。

會長洪益芬表示，台美關稅談判取得佳績，在海外的台商都能感受到好處，很多在日台灣人或學生都願意回台就學、就業，「台積電要的人才，真的已經不夠用了，而且說真的，在台灣所學的內容，真的比國外還要強。」

日本台灣商會聯合總會共有6個分會，位於東京、千葉、橫濱、九州、琉球、以及關西，會員數約400人。去年曾響應世界台灣商會聯合總會捐款緬甸震災，也於去年捐款救助馬太鞍水災。

