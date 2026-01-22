台日觀光推「雄遊岡山」 高捷彩繪輕軌上線

▲台灣虎航與高雄捷運公司、日本岡山縣聯手，打造彩繪輕軌列車，強化台日觀光連結。（圖／台灣虎航）

[NOWnews今日新聞] 高雄捷運公司攜手台灣虎航與日本岡山縣，跨越國界共同推出「虎力全開・雄遊岡山」系列活動，以「軌道運輸 × 航空航線 × 城市觀光」為主軸，串聯高雄與岡山兩地的交通動線與觀光資源，打造具高度識別度的跨國旅遊新亮點。

今（22）日上午，台日三方旅遊彩繪輕軌啟動記者會於高雄捷運輕軌機廠熱鬧登場，高捷吉祥物「蜜柑站長」與台灣虎航人氣角色「虎將」聯手擔綱開場表演，可愛互動炒熱現場氣氛。高捷公司董事長楊岳崑表示，透過台日三方角色合作，結合交通場域的高曝光特色，期望讓民眾以更貼近日常的方式認識高雄與岡山，進一步帶動雙向旅遊人潮。

在台灣虎航董事長黃世惠，以及日本岡山縣副知事尾﨑祐子等貴賓共同見證下，聯名高雄彩繪輕軌列車正式亮相，也象徵本次台日跨國觀光合作全面啟動。

首波活動亮點為自1月23日起、為期一個月限定行駛的「高捷蜜柑 × 台虎虎將 × 岡山桃太郎」聯名彩繪輕軌列車，車體設計融合岡山城、吉備津神社及倉敷美觀地區等岡山代表性景點，象徵高雄與岡山緊密的觀光連結。車廂內更特別安排三方人氣角色公仔「入座陪搭」，讓通勤、通學的日常旅程，瞬間變成拍照打卡的移動景點。

不只在地面，這場台日友情之旅也延伸到空中。自2月起連續兩個月，蜜柑站長、虎將與岡山桃太郎將現身台灣虎航全航線客艙，以聯名公仔頭枕巾陪伴旅客展開飛行旅程；3月起，三位角色也將進駐高雄捷運小港國際機場站，打造主題拍照佈景，邀請往返機場的旅客一同感受跨國觀光的趣味魅力。

此外，日本岡山縣也將在當地路面電車推出高雄觀光彩繪列車，把高雄城市風景融入岡山市民的日常通勤生活。透過航空與軌道雙軸串聯，高雄與岡山持續深化台日觀光合作，邀請旅人一同展開春季限定的精彩旅程。

