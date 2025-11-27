台日設計交流再深化！新潟設計專修學校師生走訪雲林創意設計中心 啟動設計驅動地方創生對話

日本新潟設計專修學校參訪YCDC雲林創意設計中心。(記者劉春生攝）

台日設計交流邁入新里程碑！雲林縣政府文化觀光處所屬「YCDC 雲林創意設計中心」，二十七日迎來貴客，由旅居日本多年的「雲林土庫女兒」若林素子（張素真）老師牽線，邀請「日本新潟設計專修學校（NCAD）」七十二名師生首度到訪雲林，由校長加藤一人、副校長?野裕美親自率團，此行不僅是學術交流，更延續台日雙方的互訪與往來，透過實地走訪深入了解雲林如何以「設計力」推動地方創生，展現雲林躍上國際的設計能量。

雲林縣長張麗善表示，此次跨國交流是雙方多次互訪、逐步累積的成果。縣府先前邀請旅居日本、來自雲林土庫的若林素子老師與其舞蹈團返鄉演出，開啟雲林與新潟的文化連結。其後，縣府團隊再赴日本新潟縣佐渡市進行深度文化考察，亦在若林老師全力協助下順利推動交流。若林老師旅居日本逾 四十年，長期以藝術舞蹈推廣台灣文化，是串連雲林與新潟的重要橋樑。正因她的牽線，雙方交流從文化藝術延伸至設計教育，最終促成此次新潟設計專修學校的大規模訪團，讓更多日本師生看見雲林的文化轉型與設計能量。

張縣長指出，新潟縣與雲林縣同為重要農業縣市，同樣面臨人口老化與偏鄉發展等挑戰，因此更能理解設計與藝術對地方轉型的重要性。日本新潟的「越後妻有大地藝術祭」以藝術活化農村的成功經驗享譽國際，而雲林縣近年也透過 YCDC 平台打造「成龍濕地流動藝術饗宴」，以及榮獲世界竹地標認證的「草嶺石壁森林療癒基地」等示範計畫，將設計美學融入自然景觀、地方文化與在地產業，展現地方創生的多元可能。

雲林縣政府文化觀光處陳璧君處長表示，YCDC 成立五年來，已從單純的輔導平台蛻變為雲林與國際連結的重要窗口。國際智慧城市論壇（ICF）歐洲代表創辦人 Peter Portheine 曾親訪雲林草嶺石壁，肯定雲林將自然與設計療癒結合的成果；日本長野縣副知事關昇一郎也曾率團來訪，針對地方文化與觀光產業進行深度交流。YCDC 更以「區域倡議及活動」榮獲日本 Good Design Award 及美國 IAA Muse Creative Awards 銀獎，顯示雲林以設計驅動創新的模式已獲國際肯定。

交流中，YCDC 特別向日方展示了五年來輔導雲林在地品牌的豐碩成果。新潟設計專修學校校長加藤一人在參觀後，對於雲林能將設計如此緊密地結合在地農產與傳統文化感到相當驚豔。加藤校長表示，看到雲林有這麼多高品質、具備國際設計水準的在地品牌，令同樣身為設計人的他感到「非常驚訝且感動」。他認為 YCDC 不僅是培育人才的基地，更是產業升級的推手，並期待未來能與雲林在教育、產業、觀光及文化領域展開更緊密的合作。

此次參訪由雲林縣政府精心策劃，讓新潟的年輕設計學子親身感受雲林如何以設計帶動地方轉型，從農業大縣發展為兼具文化底蘊與創新能量的觀光城市。縣府將持續推動國際設計交流，提升雲林在全球創意版圖中的能見度，讓「雲林設計」成為驅動地方創生的重要力量。同時，「YCDC 雲林創意設計中心」也將持續扮演在地文創與設計能量的平台角色，協助在地品牌成長並促進跨領域合作，帶動文化、觀光與產業同步發展。並期盼透過此次台日交流，激發更多創意與合作機會，持續推動雲林文化與產業的創新發展。