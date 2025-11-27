台日設計力匯聚雲林！ 新潟設計專修學校72名師生首度到訪 深化跨國交流啟動地方創生新對話

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】台日設計交流再傳佳話！雲林縣政府文化觀光處所屬「YCDC 雲林創意設計中心」昨（26）日迎來重量級訪賓，在旅居日本多年的「雲林土庫女兒」若林素子（張素真）老師牽線下，「日本新潟設計專修學校（NCAD）」首次組成 72 人大型訪團，由校長加藤一人與副校長畑野裕美親自率隊到訪。此行不僅是跨國學術深度交流，更透過走入雲林，實地感受地方如何以「設計力」引領文化轉型與地方創生，象徵台日交流邁入新的里程碑。

新潟設計專修學校師生參訪 YCDC，實地了解雲林設計與地方創生成果。(記者廖承恩翻攝)

縣長張麗善表示，這次能促成大規模的日本訪團，是雙方多次互訪、持續累積的信任結晶。縣府先前邀請若林素子老師及其舞團返鄉演出，成功牽起雲林與新潟的文化橋樑；隨後縣府團隊再赴日本新潟佐渡市進行文化深度考察，在若林老師多年耕耘的協助下，讓雙邊合作愈加緊密。若林老師旅居日本已逾 40 年，長期以舞蹈藝術推廣台灣文化，是連結雲林與日本的重要力量，促成此次 NCAD 訪團實地走訪，讓更多日本青年看見雲林的文化蛻變與設計能量。

張麗善指出，新潟縣與雲林同為農業重鎮，也共同面臨高齡化與偏鄉發展的課題，因而更能理解「藝術與設計」對地方轉型的重要性。日本新潟以「越後妻有大地藝術祭」在國際享有高度評價，而雲林也以 YCDC 平台打造「成龍濕地流動藝術饗宴」及榮獲世界竹地標認證的「草嶺石壁森林療癒基地」，將設計美學融入自然環境、在地文化與農業產業，展現地方創生的多元路徑，成功讓雲林走向國際舞台。

此行除深化跨國設計交流，更親訪雲林實地感受設計力帶動地方創生的新動能。(記者廖承恩翻攝)

文化觀光處長陳璧君表示，YCDC 成立五年來已從輔導平台躍升為國際交流樞紐，多位國際領袖與城市代表皆曾到訪，包括國際智慧城市論壇（ICF）創辦人 Peter Portheine、日本長野縣副知事關昇一郎等人，顯示雲林在國際文化與創意網絡的地位日益重要。YCDC 更以「區域倡議及活動」拿下日本 Good Design Award 與美國 IAA Muse Creative Awards 銀獎，充分展現雲林以設計驅動創新的模式備受國際認可。

YCDC 向日方展示五年來協助雲林品牌升級的成果，從農產、文創、設計到地方文化，皆展現濃厚在地性與國際視野。校長加藤一人在參訪後直呼「驚艷！」他表示，雲林能將設計力與農業、文化緊密融合，打造眾多具國際設計水準的品牌與作品，讓他深受感動。他認為 YCDC 不僅是設計教育與人才培育基地，更是協助地方產業升級的關鍵能量，未來期待與雲林在教育、觀光、設計與產業面向展開更深合作。

YCDC五年躍升國際交流樞紐，屢獲Good Design與Muse銀獎，展現雲林設計力。(記者廖承恩翻攝)

本次參訪讓新潟的年輕設計學子親身感受雲林從農業大縣躍升為兼具文化底蘊與創新能量的城市樣貌，縣府期盼藉由持續推動國際設計交流，讓「雲林設計」在全球創意版圖上占有更重要的位置。未來，YCDC 將持續扮演在地文化、觀光、設計與創新整合的平台角色，協助品牌成長、串聯跨領域合作，激發更多創意火花，為雲林地方創生帶來持續動能。