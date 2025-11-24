台日軍事同盟是個餿主意

外交部次長吳志中24日在立法院備詢時表示，目前沒有尋求與日本簽定軍事同盟或準安全同盟，且那「並不一定是保障安全的最好作法」。這是正確的戰略思維，值得點讚。不過他強調「目前沒有」，並不排除未來的可能性，且朝野立委都提出類似質詢，顯示國人對這戰略問題的嚴重性還缺乏深入理解。

事實上，自民進黨執政不承認「九二共識」以致兩岸關係趨向緊張以來，台灣戰略界即有尋求美日台建立軍事聯盟的主張。雖然聲音微弱但一直不絕。其中的想像，就是美日台軍事聯盟可嚇阻中共對台動武。無法成為主流原因在不具可行性。美國在台海議題上堅持戰略模糊，難以期望願意與台灣簽署軍事聯盟。而美國不願意，以美國馬首是瞻的日本當然也不會同意。現在中日關係緊張，或增加日台結盟意願，此議浮出檯面並不令人意外。

廣告 廣告

但此議真正的風險卻被疏忽，以致仍留存「台日結盟可抗中」的夢幻。

為何說夢幻？因為台日軍事聯盟在中國的龐大製造業下並不具備嚇阻的可信度。以為台日結盟可嚇阻中國動武，是幻想。

製造業生產力就是戰爭潛力。不必推演複雜的戰爭情境，以俄烏戰爭經驗，光憑大量的無人機，中國就能讓對手的防空系統崩潰。例如飛龍-300D，這款能飛1千公里的自殺無人機單價只需1萬美金。中國可以打造2、3萬架，日夜不停地轟炸對手港口、機場或能源基礎設施，成本只要2、3億美金。這不到3架F-35A的價錢。台、日能撐多久？沒錯，台、日長程飛彈同樣可以轟炸中國本土，但數量不能比。

期待美國介入，同樣也是幻想。俄烏戰爭打了3年多，美國只提供武器、彈藥。但戰時軍武很難運進四面環海的島嶼。中國已具備全產業鏈的生產能力，聯合盟邦經濟制裁中國的嚇阻力恐怕還抵不過中國的稀土禁令。戰略形勢已經改變，議者也該拋棄幻想，面對現實。

台日同盟真正的巨大風險是將激怒中國。表面上台、日立場相近，實則完全不同。多數中國人將台灣人視為「同胞」不願輕易動武，對日本人則視為「世仇」開打絕不手軟。中國外長王毅日前談中國立場：絕不允許日本軍國主義死灰復燃、絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車、絕不允許外部勢力染指台灣；台日結盟將被視為站在日本軍國主義那一邊，戰爭風險將大幅上升。

因此吳次長提到他的訪歐經驗，認為應「降低衝突」，這與筆者主張台灣應強調降低敵意的「軟國防」不謀而合。期望兩岸和平才是台灣的主流民意。

比起壽司、生魚片，或許東坡肉與左宗棠雞更符合多數台灣人的胃口。（作者為台灣國際戰略學會執行長）