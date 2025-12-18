台日鐵道友好10週年 黃金列車「日光詣」首亮相！

台北市 / 綜合報導

今(18)日是台鐵跟日本東武鐵道公司，締結友好關係十週年的日子，東武鐵道為此特別送上黃金列車「日光詣」的車頭，在台北車站東側門廣場正式亮相，這也是它首度跨海來台，別具意義。不少鐵道迷跟攝影迷精心喬好角度，就是希望能捕捉歷史性的一刻。

記者許庭綸說：「黃金列車「日光詣」SPACIA，首度現身熱鬧的台北街頭，可以像這樣近距離打卡拍照，相當吸睛。」民眾說：「很驚喜啊，因為我兩個兒子是鐵路局人員，所以我會更加的有興趣。」

廣告 廣告

今日台鐵跟日本東武鐵道公司簽訂友好鐵路協定，適逢10週年紀念，東武鐵道贈送「黃金車頭」，特別跨海來台別具意義，台鐵公司董事長鄭光遠說：「代表著我們台日兩地鐵道文化的長年深厚友誼，更是展現了雙方在觀光的推廣，以及文化交流上的共同願景。」

東武鐵道會長根津嘉澄說：「今天從日本運來的這輛列車，是『SPACIA』系列中最早製造、相當珍貴的首號車輛（Top Number）。」車身以金色黑色朱紅色塗裝有吉祥平安好運的寓意，而這輛車1990年開始運行是往返東京淺草日光，跟鬼怒川溫泉區的知名旅遊列車。

東武鐵道會長根津嘉澄說：「雙方陸續展開多項合作，包括運行採用兩公司共同設計徽章的特急列車、互換彩繪列車、員工相互訪問交流、推出以蒸汽機車與新型特急為主題的便當盒。」

台日交流頻繁，台鐵更曾借鏡東武鐵道推出鳴日號海風號山嵐號跟藍皮解憂號等觀光列車，也曾有過票券交換彼此交流，至於車頭，預計在台北車站展示為期一年，除了吸引鐵道迷搶拍也加深雙方合作關係。

原始連結







更多華視新聞報導

鐵道懷舊迷快看！台鐵「藍寶寶」這2天回歸 限量800席

危機變轉機 日本地方政府改造廢棄鐵道成景點

台鐵攜手資策會 推動智慧鐵道與數位轉型

