台日鐵道締結10週年 東武日光詣SPACIA車頭亮相

（中央社記者黃巧雯台北18日電）台鐵公司與日本東武鐵道今天簽訂友好鐵路協定，為慶祝雙方締結滿10週年，即日起在台北車站東側門廣場，展示東武鐵道首度來台的觀光特急「日光詣SPACIA」車頭，預計展期1年。

台鐵公司今天在台北車站舉行「台鐵公司與東武鐵道締結友好10週年紀念 日光詣SPACIA展示儀式」，除交通部長陳世凱出席外，東武鐵道會長根津嘉澄也來台共襄盛舉。

台鐵發布新聞稿表示，「日光詣SPACIA」車頭展示儀式，為這項跨海合作的重要里程碑揭開序幕。這次展示101-1型號的車頭，是東武鐵道觀光特急SPACIA系列列車的第一輛車，自1990年開始運行，為往返東京淺草、世界遺產所在地日光及鬼怒川溫泉區的知名旅遊列車，並延伸運行至JR東日本新宿站。

廣告 廣告

台鐵指出，車身以象徵日光東照宮、二荒山神社及輪王寺莊嚴意象的金色、黑色與朱紅色打造，被旅客暱稱為「黃金列車」，多年來深受日本與國際旅客喜愛，而車廂彩繪成黃金列車寓意吉祥、平安、好運的祝福。

台鐵表示，SPACIA車頭首度跨海來台展出，象徵台日鐵道友誼的深厚連結，也展現雙方對鐵道觀光合作的共同期待，選址在台北車站展示，展期自今天起至2026年12月18日，相信將成為台日觀光與鐵道愛好者拍照打卡的嶄新亮點。

此外，台鐵指出，期盼藉此展示活動，持續推動台日旅遊互訪動能，為兩地鐵道旅遊創造更多可能；雙方也仍將合力推動蒸汽機車的技術交流，希望鐵道文化及技術能延續傳承。（編輯：吳素柔）1141218