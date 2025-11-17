台日關係升級 林佳龍提「三鏈戰略」

日本首相高市早苗4月底訪台時間，與外交部長林佳龍會面氣氛融洽。(林佳龍臉書)

外交部長林佳龍昨16日，透過臉書表示，面對當前地緣政治動盪、供應鏈重組與科技競爭加速的全球新局，台灣正以「總合外交」與「三鏈戰略」作為核心架構，深化與日本的合作，開啟台日關係的新時代。他強調，台日共享自由、民主、人權等普世價值，同處印太關鍵戰略位置，在安全、經濟上具有高度連結，雙方攜手將能共同強化民主韌性與區域穩定。





林佳龍原定出席在東海大學舉行的國際學術研討會，因緊急公務無法到場，特別錄製致詞影片並由外交部常務次長葛葆萱代為宣讀。他在演講內容中指出，日本自安倍晉三提出「自由開放的印太」後，該理念逐漸成為區域戰略主軸；而新任日本首相高市早苗延續此路線，並與美國總統川普共同強化印太秩序，使台美日三邊合作更形重要。

林佳龍表示，面對美中競爭升溫、日本強化安全戰略的國際情勢，台灣必須與理念相近國家更緊密協作。他提出的「總合外交」涵蓋價值外交、同盟外交與經濟外交三面向，對應「全球民主價值鏈」、「印太第一島鏈」及「非紅供應鏈」的「三鏈戰略」，以回應日本對外政策並擴大台灣與國際鏈結。





在價值外交上，他強調台日共享普世價值，日本更多次支持台灣參與國際組織。未來台日將在國際議題深化合作，並促進雙邊互訪。在同盟外交上，台海安全與日本戰略息息相關，雙方將在灰色地帶、防救災與假訊息防制等領域強化交流。在經濟外交上，林佳龍期待台日推動 CPTPP、EPA，並在半導體、AI、量子等關鍵技術進一步合作。





林佳龍強調，台灣將以積極務實的態度，與日本及民主夥伴共同捍衛和平、強化安全、打造永續繁榮的印太未來。