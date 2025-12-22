台日關係史上最佳！日眾議員當面告訴賴清德：8成日本人親台

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德今(12/22)於總統府接見日本自民黨幹事長代行、眾議員萩生田光一訪團。賴總統表示，要感謝日本首相高市早苗持續支持台日友誼；萩生田光一也針對上周五發生在台北車站一帶的隨機襲擊事件，向傷亡民眾與家屬表達慰問；而根據日本民調顯示，近8成日本人對台灣感到親近，目前台日關係被認為是史上最佳，盼能持續深化。

總統賴清德上午接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員一行人，總統府提供

萩生田光一率團訪台，成員包括「八王子台灣交流友好協會」理事長黑須隆一等人，並由「日本台灣交流協會」台北事務所代表片山和之、我國外長林佳龍、「台灣日本關係協會」副秘書長林郁慧陪同下至總統府；另外，總統府秘書長潘孟安、國安會祕書長吳釗燮等人也都在場。

賴總統表示，高市首相上任以來，無論在美日領袖峰會、日本東協峰會、APEC年會以及各種公開場合，都不斷表達對台日友誼的支持，展現對台海和平穩定的重視，他要代表台灣人民表達感謝。

賴總統指出，台日要珍惜這難得的情誼，攜手同心團結相挺，持續強化雙方合作交流，才能共同面對未來的各項挑戰，也再次感謝萩生田眾議員及各位好朋友長期支持台海和平穩定，促進台日友好關係。

萩生田光一則表示，自己要先對上周在台北發生的隨機襲擊事件，造成不幸傷亡的民眾與家屬，表達慰問之意。他接著指出，今年11月台灣解除對日本食品所採取的管制措施，回歸正常管理，對福島災區重建與復興有相當助益，他要向促成此事的相關人士表達敬意與謝意，期盼台灣民眾未來有更多機會品嘗日本美味的食品。

萩生田光一說，根據日本交流協會公布「台灣民眾對日本觀感民意調查」結果顯示，台灣人民最喜愛的國家是日本，而相對應的問卷調查也顯示，近8成日本人民對台灣感到親近，他認為兩國人民深厚的情誼建基於COVID-19疫情時期及兩國發生天災地變時相互援助，以及人員交流頻繁。目前台日關係被認為是史上最佳，期盼能持續深化。

