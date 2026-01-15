台日關係歷來最佳？賴清德：在多個面向都有更大合作空間

日本前內閣官房長官加藤勝信(總統府提供)

賴清德總統今天接見日本前內閣官房長官加藤勝信表示，日本首相高市早苗上任後，宣布鎖定「17項戰略產業領域」進行重點投資；這與他就任總統後提出的「五大信賴產業」高度契合。去年12月，雙方也簽署「臺日數位貿易協議」及「地區海關合作備忘錄」，代表未來在區域安全、經濟安全及高科技產業等面向，都有更多、更大的合作空間。

加藤勝信今天率訪問團由總統府資政暨「臺灣日本關係協會」會長謝長廷、外交部長林佳龍及「日本臺灣交流協會」台北事務所代表片山和之陪同，赴總統府拜會賴清德。

賴清德首先歡迎加藤首次訪臺，以及眾議員西銘恒三郎與福原淳嗣再度來訪，展現對臺灣的熱情與堅定支持。

他提到，在COVID-19疫情期間，臺日都面對嚴峻挑戰，當時加藤擔任內閣官房長官，積極推動日本政府無償提供我國數量龐大的疫苗，協助臺灣度過疫情考驗，這份情誼臺灣人民始終銘感於心，他要代表臺灣人民再次向加藤眾議員及日本政府表達感謝。

面對中國威權勢力不斷對外擴張，賴清德特別感謝高市早苗多次在國際重要場合不斷表達對臺日友好的支持，展現對臺海和平穩定的重視。他相信在高市的帶領下，臺灣與日本未來定能在更多領域擴大合作、深化交流，為印太地區的和平穩定做出貢獻。

去年12月,雙方也簽署「臺日數位貿易協議」及「地區海關合作備忘錄」,代表未來在區域安全、經濟安全及高科技產業等面向,都有更多、更大的合作空間。

他期盼雙方在過去累積的豐碩成果上，繼續深化彼此深厚的情誼。「現在正是日本新年開春之際，也祝福訪賓金馬迎春、萬事如意」。

加藤勝信指出，去年APEC經濟領袖會議期間，日本首相高市曾與臺灣領袖代表林信義就經濟、防災等領域的合作進行交流。臺日不僅共享基本價值，在經貿合作、人員交流等方面關係緊密，更是彼此在困難時相互扶持的重要夥伴。

他以311東日本大地震及熊本地震期間為例，臺灣都率先伸出援手，去年11月也針對日本食品進口回歸正常管制措施，對受災地區民眾帶來莫大鼓舞。

談及臺日合作，加藤表示，台積電熊本廠已成為雙方經濟合作的重要象徵，該廠前年已啟動量產，期待未來進一步擴廠發展。他也期盼臺日在投資、人員交流及供應鏈韌性等多元領域深化合作，並感謝臺灣在新冠疫情期間提供防疫物資，以及分享數位轉型與公共衛生方面的經驗，促使日本積極推動醫療數位轉型。

他期盼雙方未來持續在公共衛生與防疫領域攜手，於WHO等國際組織層面上密切合作。去年大阪關西萬博在臺灣的支持下圓滿成功，未來也期待在橫濱國際園藝博覽會等活動中持續交流。根據民調顯示，臺日雙方對彼此好感度皆處於高點，被認為是歷來關係最好的時期，期盼未來繼續維持友好關係。

