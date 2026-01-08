台日關係的「成年禮」：2026年對美關係與中國「混合戰」間的戰略交鋒
2026年度開年，台北駐日本經濟文化辦事處舉辦新年會，駐日代表李逸洋致詞時完全不看稿，展現流利的日文致詞，引起多人鼓掌回應。李逸洋回顧2025年，從外交部長林佳龍訪日、台日與巴拉圭主辦友好酒會、以及參加廣島與長崎的原子彈爆炸80年紀念儀式等，皆成為台灣對日外交的新里程碑。
同時，前駐日代表謝長廷也正式就任台灣日本關係協會會長。過去8年駐日的謝長廷，也在任內歷經新冠肺炎的疫苗風波、遭受中國制裁鳳梨的情況下，與日本保持相當友好互動關係，走訪所有都道府縣，牽起台日民間交流的高峰。在先前謝長廷也正式由日本天皇獲頒旭日大綬章，已成為對台日交流貢獻的指標人物。
台日兩國關係好，從基層交流就可以看出。台日在疫情過後，紛紛增加各級中、高等學校、以及各級行政機構的互訪。當民間的交流層級都可以降至「未成年」的學生，那表示兩國互信已然相當足夠，這也是多年來台日各界努力成果。
此外，台日之間半導體的「熊本同盟」也在持續開花結果。在台積電熊本廠（JASM）全面投產下，從過去的技術交流深化到產能共構。兩國也都面臨美國的關稅壓力、以及中國的外交進逼，在深化合作、共尋出路之餘，台日雙方的交往也邁向另一個「成年禮」節點。
高市「台灣有事」發言下的平衡
台日兩國當下的現實層面是，同時都要因應美中兩大國的夾擊下尋求外交平衡。台灣在賴清德總統就任以來，持續保持親美反共的民主陣營基調，而日本則是在首相高市早苗於2025年10月上任後，與過去的岸田文雄、石破茂風格不同，也是走親美支持民主陣營的路線，並與美國、台灣、韓國等保持親密戰友夥伴關係。
這樣的路線選擇也引來中國側目，在11月7日高市早苗發言「台灣有事」有可能是日本發動「集體自衛權」的「存亡危機事態」選項，而被中國官方指責批評後，中日兩國就陷入關係急凍。目前從官方交流到民間人員往來，中國都持續杯葛，就連香港的政府官員跟公務員等，多數也都被取消赴日參訪行程。
中國這樣的冷暴力也給了日本經濟界壓力，在日前的日本經濟界新春活動中，不少經濟界要角已經開始批評高市的發言。當下日本經濟界仍在中國有眾多投資跟產業，可以想像其壓力之大，原先預計於1月20日出發的聯合訪中團行程也只能喊卡。
不論是高市本人還是日方官員，都仍然強調對話的重要性，日方期盼至少在11月的深圳APEC峰會上，習近平與高市早苗兩人還是能見到面。因此2026年日本會持續在「親台」跟「經貿不脫鉤中國」這兩邊持續走鋼索，對台灣可能會持續在非官方實質關係架構的往來下、保持高度經貿跟民間交流，並探索提升空間。
台日同處在「混合戰」最前線
在高市早苗的「存亡危機事態」發言下，隨之而來的是2026年台、日兩國將會面對中國的戰略更清晰，在中國於2025年底發動「正義使命2025」軍演後、未來對日本的經濟制裁、對台的軍事威脅只會不減反增，2026年台日兩國在同時面對中國壓迫、又不會退讓的狀況下，如何穩定安保的溝通至為重要。
在軍事上，台灣防衛計畫來到新的里程碑。在美國宣布新一波「史上最高價」對台軍售後，未來台灣中長程反擊火力將大增。同時日本也將於2026年在沖繩部署反艦飛彈系統（NMESIS），未來在台日雙方都擁有長程打擊能力。
然而，中國官方勢必意識到台日這樣增加中長程火力，會對中國沿岸軍事基地產生非常大的威嚇作用，因此絕對會動用親中政治人物大力阻止國防預算跟對美軍購。日本也預計在2026年修訂「安保三文件」，未來台灣能否實質參與情報共享、或是被整合到預警系統內，也是雙方進一步的考量。
不過最有可能的是，中國有可能發動新一波對日本的「觀光、貿易、網攻」三位一體混合戰打擊。台灣跟日本皆面臨眾多假訊息攻擊，台灣的海底電纜等基礎設施更是頻遭攻擊。台日的社會韌性在遭受考驗之下，兩國是否能在此議題上就技術合作、共享等，考驗民主陣營的最前線。
2008以來邁向新關係的「成年禮」
可以想見，2026年的台日關係將會從過去的「蜜月期」走去「深水區」。台灣面臨國會不過半以及滲透危機，日本則是預算走高下如何面對國內經濟民生與壓力，各自有各自的議題。日本國內從民間到官方雖然始終抱持一貫友好親台態度，不過中日關係還是要持續走，雙方仍在摸索各自解套的方式。
回顧過去台日交流史，在1972年斷交後兩國一度陷入緊張，直到歷經解嚴及民主化後民間才近一步提升交流。2008年馬英九總統上任後，一度因為漁船等問題引發外交摩擦，但隨後該年7月雙方就開始恢復關係，開放天空、增加航線。2011年，三一一大地震引發台灣的捐款潮，更是自此將台日關係推向頂點。
在邁入2026年後，台日雙方實質熱絡已經達到18年，就人類來說也是「成年禮」之時。除了過去的突破之外，更重要的是可持續性，這幾年台日關係還是仰賴政治人物友誼的延伸，在2025年實現多項新的里程碑後，未來是否能實現更長遠的外交、經濟與安保防衛上的互信，有賴台灣培養更多日本人才。
同時，日本也需要多培育「台灣通」，不被少數人把持，雙方才能在不穩定的國際局勢中、攜手持續穩定前行。日本依舊是台灣人最喜愛去玩的國家，但隨著區域局勢緊張，台日對彼此的了解，也從旅遊、動漫、讀戰國時代跟明治維新外，轉向更深一步作為「成年人」交往的思維，2026年能否持續開花結果，將備受關注。
作者》鄭仲嵐 1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，曾留學日本，喜歡搖滾樂與棒球。過去任職台灣的電視臺，現為nippon.com多語種部門記者、編輯。並定期採訪、供稿給國內外的媒體。著書《唐鳳：我所看待的自由與未來》（2020年，文藝春秋，台灣由親子天下發行），《追尋岡村俊昭》（2024年，大塊文化）。同時擔任樂團《The Seven Joy》吉他手，負責作詞作曲。
