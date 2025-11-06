台日關係／我真的好喜歡台灣！山田摩衣與高市早苗的邂逅

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（總主筆李彥謀／專訪）柴契爾夫人被譽為「鐵娘子」，而外媒也以「鐵娘子」來稱呼日本新首相高市早苗，她在亞太經合會（APEC）與台灣領袖代表林信義會面，兩度在臉書撰文，並以「台灣總統府資政」稱呼林信義，引來中國高調抗議；高市在與中國國家主席習近平會面時，表情僵硬，更提及新疆與香港人權、中國反日情緒、南海擴張等尖銳問題。

林右昌2024年底率團訪日 與高市早苗相見歡

高市上任後向國際發出的信號，非常鮮明，不輸給「第一任鐵娘子」柴契爾，民進黨中央2024年12月，由時任秘書長林右昌率團，代表黨主席賴清德訪問日本，並進行政黨交流，當時即拜會了還是眾議員的高市早苗；與林右昌隨行的新北市議員山田摩衣，接受《艾瑞克IN新聞》專訪時說，那時候沒有預料高市會成為總裁與首相，但互動非常有趣。

山田摩衣說，她平常就有3種不同語言版本的名片，中文、英文與日文，那次她把日文名片遞給高市早苗，並用流利的日文說了一段自我介紹；只見高市的表情很驚訝，又看看名片上的日文版「板橋」，問山田是否為東京板橋地區的議員，山田摩衣回應，我是台灣新北市板橋區的議員，爸爸是日本人、媽媽是台灣人，讓高市嘖嘖稱奇。

在交流過程中，高市對山田摩衣說，「我真的好喜歡台灣，台灣的美食、風景、人情，都讓她感到很熟悉及溫暖」；山田摩衣認為，高市是真情流露，誠摯的態度完全不是在講客套話，就是這麼一位政治人物在我們面前，「很難不喜歡她吧！」

高市風潮席捲 高市包、高市筆洛陽紙貴

事實上，高市早苗還有一個親切的外號－「關西大嬸」；山田摩衣說，關西主要泛指大阪、名古屋、奈良等地區，這裡的人相對關東地區（東京、橫濱、千葉），更為隨和與熱情，也就是說，這些特質就是高市的標配。

據說，高市早苗出席各重要場合的手提包，已經成為搶手貨，又被冠上「高市包」的封號，山田摩衣說，「高市包」有8款顏色，現在洛陽紙貴，賣到缺貨，這是日本製的包包，顯見高市愛用國貨，一只折合台幣約2.8萬元；再者，高市習慣用的粉紅色筆，也被外界盯上了，這股「高市風潮」席捲日本，甚至還開始外溢。

山田摩衣指出，高市在日本受到的支持度，突破8成，除了她的魅力外，她對日本國家利益的堅持，是她能脫穎而出成為自民黨總裁與首相的原因之一；山田摩衣觀察到，有越來越多的日本人，意識到中國帶給東亞乃至全球的威脅與壓力，過去日本親中勢力也不小，主要是基於經濟發展與依賴，但此時已然翻篇，這也是台灣深化與日方關係的時候。

2024年12月，山田摩衣隨民進黨秘書長林右昌訪日，會見還是眾議員的高市早苗，兩人合拍並高舉台日友好標誌布條。【山田摩衣提供】

山田摩衣牽線，板橋與富山縣締結觀光MOU

值得一提的是，去年與高市的會面，許多日方議員也問山田摩衣，台灣女性從政比例為何比較多？山田摩衣說，民進黨很早就訂立婦女保障的名額，選罷法也有相關規定，各政黨也都從善如流，聽後這些日方議員頻頻點頭；山田摩衣認為，未來日本女性從政的比例，相信會逐年提高，因為女性擔任元首越來越普遍，日本也許從此次高市的經驗，鼓勵了更多女性參政。

做為台日混血，山田摩衣不忘從民間牽起台日的友誼，她在10月與板橋區長、20幾位里長、調解委員、接雲寺主委、總幹事等，一起到山田摩衣的家鄉富山縣，與當地做文化交流，來來回回已交流8次以上，方才締結觀光MOU；她也贈送富山縣一幅寫著饒富意義的字畫「絆」，明年2026年元宵節，就會有富山縣一方來參加燈會活動。

談到台日關係，國民黨立委今年也曾組團訪日，不過熱鬧有餘，卻沒有太多實質的訊息，似乎只是要與民進黨比拚誰的台日關係更好；山田摩衣表示，民進黨與日本各政黨互動，是基於自然而然的驅動力，是透過更多的接觸，增進雙邊關係，「我很希望，國民黨能真正一起來推動台日關係。」

