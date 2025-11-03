台日雙鐵友好十週年 人氣列車交流展出
喜歡鐵道文化的朋友們有福了！台鐵公司與日本東武鐵道集團，12月將在台北車站推出友好交流十週年展覽，現場將展出日本黃金列車彩繪車廂「Spacia」車頭。另外，即日起在南港車站也推出台鐵人氣觀光列車展覽活動，包括嗚日號、藍皮解憂號等列車，希望喜愛鐵道的大小朋友前往參觀。
台鐵公司與日本東武鐵道集團，慶祝雙方友好交流十週年，特別選在南港車站舉行儀式，現場邀請從日本遠道而來的火車站站長，與南港站長互換具有特殊意義的火車便當盒，象徵友誼長存，也提前為12月台北車站鐵道特展進行暖身。
在12月的北車展覽中，將展出日本黃金列車彩繪車廂「Spacia」車頭，台鐵部分則推出包括嗚日號、海風號、山嵐號等人氣觀光列車，期盼吸引鐵道迷朝聖。而除了展出人氣列車，活動還有專屬好康。
只要拿出台鐵自強號票根，就可以在日本東京暢遊晴空塔、搭乘日光線列車，享受鬼怒川溫泉等。台日雙方合力推廣鐵道觀光魅力，希望能再掀一波台日觀光客互訪的熱潮。
