台日雙鐵締盟！持車票互換免費搭乘 優惠期一年
記者翁聖權／後壁報導
台糖公司與日本若櫻鐵道一月廿三日簽訂觀光合作協議，從今年一月卅一日起，民眾前往日本鳥取縣若櫻鐵道旅遊，出示台南烏樹林五分車票券，即可免費兌換若鐵一日券；同樣地持若鐵車票，也可換乘烏樹林五分車，優惠時間長達一年。
「糖鐵若鐵～攜手前行」觀光合作簽約典禮廿三日上午在台南烏樹林休閒園區舉行。台糖董事長吳明昌與若櫻鐵道株式會社社長上川元張、會長吉田英人、專務經理矢部雅彥簽約。
雙方同意在鐵道文化交流、觀光推廣、教育體驗與國際行銷等各層面展開多元合作，讓更多旅客認識台灣糖鐵及日本若櫻鐵道深厚的歷史底蘊。
為見證這場跨國界的新里程碑，台糖調來電影「大濛」出現的三七０號蒸汽火車頭，鳴笛牽引著一九四一年製的一０九巡道車緩緩前行，並陳列多種糖鐵機車頭伴行，為台日雙方攜手合作獻上美好的祝福。
台糖表示，台灣糖鐵從一開始載運甘蔗到現今的觀光體驗，已奔馳超過一百二十年。擁有九十六年歷史的日本若櫻鐵道也跟烏樹林糖鐵一樣，走過產業轉型與地方再生的歷程，從原始的運輸功能轉化為文化資產與觀光價值，是地方創生與時代變遷的最佳見證。
台糖期望藉這一年的票券互惠合作，邀請更多旅人走訪台南烏樹林，走進日本若櫻，感受兩地再生傳承過程中所綻放的動人風景，讓鐵道成為連結雙方城市與台日文化的橋梁。
