台日韓嬰幼兒食品重金屬超標！消保處抽驗50件 「4牌產品未過關」已遭下架

為維護消費者權益，行政院消費者保護處於今年（2025）擴大市售嬰幼兒食品抽驗，隨機於新北市、桃園市、新竹縣、台南市及宜蘭縣等5縣市實體通路，購入50件嬰幼兒食品進行品質檢測。消保處今（15）日公布結果，食品標示部分全數符合規定，但品質檢測中仍有部分產品重金屬超標。

消保處今（15）日公布嬰幼兒食品抽驗結果，有部分產品重金屬超標。（示意圖／unsplash）

消保處指出，本次檢測項目包含「重金屬－鉛」及「重金屬－鎘」。其中，1件台灣製產品「汪汪隊立大功 齒妍堂海苔酥」同時檢出鉛、鎘超標，鎘含量更超過法定量近20倍。另有日本進口的田靡製麵「番茄風味義大利麵」、韓國進口的「Baby Bon米棒」（紫薯），以及台灣製的日初禾作「零添加蘋果糙米餅」，亦被檢出鎘含量超標，。

針對不合格產品，衛生福利部食品藥物管理署已請地方衛生機關依法查處，同批產品皆已完成下架並銷毀，並命製造商或進口商限期改善。對於進口商品，食藥署也已針對同進口商、同產地、同貨品分類號列產品，加強抽批查驗並提高抽驗率。

消保處提醒，民眾選購嬰幼兒食品時，應留意包裝上標示的適用年齡，選購適合家中嬰幼兒食用的產品，避免購買來源不明或標示不清的食品；購買前也應確認製造或進口廠商資訊、產地、成分、營養標示，以及製造日期與保存期限，確保在有效期限內食用，以守護嬰幼兒健康。

