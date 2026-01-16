台日韓對等關稅皆15%！一圖表比對赴美投資細節「台灣模式更靈活」企業自主投資無時間表

台美關稅今（16）日正式揭牌，台灣確定15%關稅不疊加、半導體232條款最優惠待遇，台灣企業並將赴美自主投資2500億元，沒有時間表。對比日、韓同樣是15%，但日本和韓國投資項目皆由美國相關委員會指定，金額更是超過台灣的5000億到5500億，「台灣模式」相對靈活許多。

鄭麗君今日在駐美代表處記者會致詞時表示，台美談判歷經九個月，今日談判團隊和美方代表進行總結會議，我方取得兩個最優惠待遇，包含對等關稅15%不疊加，是美國逆差國中最低稅率，同時也針對美國未來若課徵232半導體及衍伸品關稅時，美方承諾將給台灣最優惠待遇。

鄭麗君表示，將以「台灣模式」協助台灣產業切入美國本土供應鏈，強佔AI商機，這也獲美方正面回應，第一類為台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等，「裡面包含企業正在進行的投資計畫」。

鄭麗君再說，第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供上限最高2,500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等，「政府扮演信保角色，支持金融機構提供上限2500億美元授信額度，提供融資需求給企業支持。」

鄭麗君並說，這兩筆資本承諾，一個是FDI、一個是信保，兩筆性質是不同的、分裂的，談判中也清楚向美方表達此事：「目的是為了支持企業擴大佈局，而非政府直接出資。」

媒體問及，2500億美元的企業投資是否有時間表，美方有沒有給時間表，說多久要達成？

鄭麗君回應，2500億美元的FDI（企業直接投資）主要是政府與企業界座談、訪查所匯聚出來企業的投資規模，有些是企業已經在進行的投資計畫，屬於企業自主規劃的投資，「MOU裡面並沒有落入時間表，由企業自主規劃」，政府則在信保部分提供2500億美元的上限額度，支持有融資需求的企業。

鄭麗君強調，MOU裡面沒有時間表，以支持企業為目標。

相比之下，日本於去年10月完成對美協議，承諾總額約5500 億美元 的投資與合作計畫，最終關稅為15%，投資標的將由美國政府「投資委員會」推薦，再由美國總統決定。

根據美國商務部長盧特尼克的說明，美國將與日本平分投資項目產生的利潤，直至日本收回其5500億美元本金；之後利潤分配比例調整為美國獲得90%，日本僅獲10%。

而韓國完成對美談判，承諾總額約5000億美元的對美投資與合作計畫，最終對等關稅為15%，其中，約1500 億美元投入美國造船產業，用於提升本土造船能力與相關供應鏈；另有約1500億美元用於能源採購，重點為 液化天然氣（LNG），還有約2000億美元則透過投資基金形式，投入半導體、人工智慧（AI）、量子運算等關鍵科技領域，協助相關產業在美國擴大布局。

協議規定由美國挑選投資項目，韓國企業必須遵照執行。本金與利息回收前收益由兩國對分，之後90%歸美國。若韓國企業無故降低投資速度或拒絕特定項目，將面臨關稅懲罰。

（圖片來源：放言設計部製作）

