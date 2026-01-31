台日韓對美投資條件全拆解！專家：台灣爭取到這兩點，壓力較低

台美日前終於達成關稅談判協議，獲得對等關稅降至15%且不疊加MHN、半導體及衍生品等232條款最惠待遇，市場與產業界紛紛看好，不過台灣為達成這次協議所付出的成本多少，近日引起各界討論。專家指出，台灣跟日韓與美國達成的投資條件相比，勝出的不是金額多寡，而是爭取到這兩個條件，使得整個投資協議對台壓力更低，更符合市場運作邏輯。

綜觀台日韓三國與美國達成的投資協議，三國最終達成的對等關稅稅率均為15%不疊加MFN，但模式略有不同，請見下表。

台日韓對美投資比一比 總額約5000億美元 總額約5500億美元 投資加能源採購總額約5000億美元 資料來源：採訪整理 製表：林仕祥

「日、韓投資模式跟台灣比較像，就是都有一部分是用信用保證的方式進行投資，」前行政院經貿談判辦公室研究員張昱謙受訪指出，三國相較下，較為不同的主要是投資方向，台灣以半導體為主；日本則較為多元，除半導體外，能源、生技也都被列赴美投資的範疇；至於韓國，除了半導體外，還有造船、汽車產業等等。

實際投資數字難計算，台日韓承諾金額僅紙上文字

也因為三國對美投資，都有相當一部分是用「信用保證」的方式進行，因此三國對美投資/採購的總額，名義雖都落在5000億美元左右，但這個數字只能作為參考，實際上有可能會超過，也可能更低。他以買房子比喻，美國就是賣房子的人，台日韓則是買房子的人，一棟價值1000萬的房子，台灣企業可能頭期款自備300萬（這部分類似企業自主投資）、跟銀行貸款700萬（這部分類似政府提供的信保資金），台灣總共出1000萬元，但只動用700萬元的信保資金。所有案例加一加，2500億美元的企業自主投資額應可達標，但政府提供的信保額度用不用得完，則存在一定程度的不確定性。

特別是就算政府願當保人，但銀行依然會根據不同企業的信用額度，提供不同額度的貸款成數，「不是每一家企業都可以貸出滿滿的70%，」因此政府提供的信保融資2500億美元，只能知道最高2500億美元，但企業實際上會借多少，無人知道。且這並非政府實際編列同額預算支出，而是承擔一定比例的信用風險。

另外，企業投資美國的方式也會相當多元，比方說有些台日韓企業，可能就會採「技術入股」的方式進行投資，不見得都是在美國成立一間子公司這樣的模式，更讓所謂的投資總額要達到5000億、5500億美元，更加難以計算。例如有間日本的化學廠要赴美投資，可能就會直接與美國當地的化學廠合作，日企採技術入股的方式，並保證美方當地化學廠可獲得訂單，原本可能需要出資80億美元的投資案，可能就變成只要出資10億美元，但這個投資案，就可能被宣傳成日企赴美投資80億美元，滿足美、日雙方的政治需求。

他說，對川普政府來說，重點不是台日韓三國真的到美國投資5000億美元、5500億美元，而是能否透過投資協議，來幫川普政府「做面子」，這個面子的核心就是兩點：有沒有實際投資、有沒有協助美國創造工作機會。至於名義上的投資金額，因為難以計算，都只是紙上的文字而已，無太大實際意義。

拉長時間看，沒有台積電的投資總額也恐破4000億美元

張昱謙認為，台灣赴美投資的模式，比日韓模式更佳的地方，主要是兩點：未限定投資項目、未劃定投資時間，整個投資模式更貼近市場運作的邏輯，使得美國給台灣的空間，相對日韓更大、壓力也更小。

特別是台灣承諾企業自主2500億美元，其中至少1650億已被台積電吃下，代表美國希望的5000億美元的投資金額，只剩3000多億美元；而隨著台積電在美國大規模投資帶動的供應鏈轉移，整個投資案拉長到10、20年來看，「投資總額突破3000、4000億美元，我覺得很正常。」

他以2000年後台商西進中國帶動的FDI（外國直接投資額）來看，當時台灣平均每年投資中國的金額都在80億至100億美元間，「這還沒計算當地台商直接融投資、透過第三地融資、透過美元帳戶直接轉過去的錢，」顯示台商的實力其實相當強大。因此拉長時間來看，總額5000億美元的投資金額，對台灣來說影響沒那麼大。

張昱謙指出，從這份台美投資MOU看，「好險川普政府有踩著一個底線，就是不要揠苗助長，」美國雖關切半導體自給率過低導致的國安隱憂，但也知道這方面能力的建構「逼不得」。因此呈現在MOU上面的，就是沒有限制台灣的投資項目、時間，也沒有指定台積電等台企一定要在美國投資幾座工廠；加上談判團隊的努力，綜觀台日韓三國的投資MOU，美方給台灣的空間明顯較大、壓力也更小。

整體而言，這份協議與其說是一次性的巨額承諾，更像是一場長期產業移動的開端，真正影響仍待時間與市場驗證。