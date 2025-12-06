台日韓智庫齊聚 關注半導體、能源安全及無人機議題

科技、民主與社會研究中心(DSET)今日舉辦「2025 台日韓新興科技戰略對話」論壇。(記者黃宜靜攝)

〔記者黃宜靜／台北報導〕科技、民主與社會研究中心(DSET)今日舉辦「2025 台日韓新興科技戰略對話」論壇，召集來自台灣、日本、韓國的產業與學界專家針對3國新興科技領域，包括：半導體與AI供應鏈韌性、能源安全合作及無人機產業發展，進行對話、分析3國面臨的共同挑戰，並探討未來合作方向。

國科會副主委林法正表示，主委吳誠文在APEC中指出，台灣不會獨享半導體實力，而是與認同台灣、友好經濟體共享。(記者黃宜靜攝)

國科會副主委林法正表示，總統賴清德十分重視能源、無人機及AI等相關議題，同時，主委吳誠文也在APEC中指出，台灣不會獨享半導體實力，而是與認同台灣、友好經濟體共享。

廣告 廣告

林法正指出，台積電今年宣布在熊本興建設置興建第2座工廠；韓國也擴大AI投資內容，晶片採購需求也會增加，由此可知，日韓是技術上重要的夥伴。

林法正指出，台日韓高度仰賴進口能源，卻也受到地緣政治的威脅，因此在永續發展推動上，除符合氣候韌性建構外，也可透過淨零科技上的合作。另外，在無人機上的發展，我國積極想打造成「無人機民主供應鏈亞太中心」，而日韓擁有無人機相關採購計畫，盼透過此次交流分析相互優勢，透過合作堅固供應鏈。

日本台灣交流協會代表片山和之指出，在半導體上，台韓擁有先進的半導體技術，而日本則是在相關設備上，有很重要的表現，因此3國能透過合作不斷深化技術，如今年台積電宣布在熊本設置第2座工廠、日韓也在今年9月底召開科學技術合作委員會，討論人工智慧等議題等。

駐台北韓國代表部代理代表高尚郁表示，台日韓3國在科技發展上，佔有各自的優勢，透過三方對話，討論能源、無人機等議題，有利於AI發展。而APEC甫在慶洲落幕，會中也有提出「慶州宣言」，重申加強合作並採取具體行動，能推動各方的經濟成長。

高尚郁續指，台灣立法院最近成立「東北亞區域經濟、安全合作促進會」，有助於三方合作強化，盼透過國會交流，來提高制度化合作的層次，深化彼此合作。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》台積電美國廠派大批工程師來台 培訓2奈米技術

蘋果高管狂落跑？4重要主管72小時內相繼離職

電梯一進去就露餡 ! CEO揭密：先按哪個鍵 看出你的時間管理力

台灣白蝦外交展現鈔能力！這4國前10月進口額已超過去年全年

