台日韓服務業爆共鳴！最怕「1穿搭奧客」網笑歪：跨國認證

許多服務業最怕遇到奧客，對於如何辨別一名奧客，每個人也各有不同看法。日本一位網友近日在萬聖節以「服務業懼怕的阿姨」為主題進行扮裝，只見她穿上一身不同紅色的毛帽、上衣、羽絨外套、眼鏡、手套搭配牛仔褲，照片曝光後引發日本、台灣、韓國網友共鳴，不少人直呼根本是跨國認證。

原PO在Dcard發文表示，有位日本人分享自己的萬聖節穿搭，從毛帽、上衣、羽絨外套、眼鏡、手套都是紅色系，下半身則是簡單的牛仔褲，主題則是「服務業懼怕的阿姨」，讓原PO直呼跟台灣的阿姨們穿搭幾乎一模一樣，「這根本是跨國認證了吧，無論台日韓，遇到這種阿姨都快逃啊」。

廣告 廣告

對此，許多人紛紛回應，「紫紅色羽絨衣的短髮阿婆，那種非常瘦的，我下意識也會覺得很可怕，感覺很刻薄」、「還有抱一隻吉娃娃或是馬爾濟斯…」、「慘，我娘她也在湊這裝備當中，目前外套已經是這款的了」、「韓國網友也參戰說韓國也是一樣的裝扮，看來這是東亞共通了？」、「這是什麼國際奧客聯盟制服嗎？」、「是會在捷運上用傘戳人的樣子」、「餐飲業路過…看到不爭氣地笑了」。

不過也有人反駁，「我媽也穿這樣，可是我媽人超好，人見人愛，服務業她都會給對方五顆星，對方聽到都很高興，還會寫信跟店長說這個員工很好要加薪啥的，身為她的女兒我也過得很開心」、「我阿嬤沒打扮時也穿類似這樣，不過我覺得我阿嬤挺可愛，可能因為以前是跟我阿公做生意的，所以口條真的很好，大人鄰居和小孩都很喜歡他」。

更多中時新聞網報導

NBA》火箭賞暴龍4連敗 湖人擒狼

好友晏柔中被質疑共犯 Sandy：沒問她

林逸欣生日音樂會 尪當總監放閃