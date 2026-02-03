台日韓疫情全升溫「流感疫苗只剩11萬劑」 過年前最後機會！

疾管署表示，截至2月2日公費流感疫苗接種數約671.8萬人次，疫苗尚餘約11萬劑。因農曆春節將至，民眾國內外旅遊往來頻繁，而疫苗接種後約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合資格民眾儘速接種。

今年第4週類流感門急診就診計116，281人次，較前1週上升3.2%。（圖／疾管署）

依據疾管署監測資料顯示，今年第4週類流感門急診就診計116，281人次，較前1週上升3.2%。上週新增25例流感併發重症病例，包括18例H3N2、5例B型、1例H1N1、1例A未分型，另新增1例H3N2流感併發重症死亡病例。目前社區流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

本流感季累計497例重症病例及94例死亡，重症病例以65歲以上長者占61%及具慢性病史者占83%為多，86%未接種本季流感疫苗。全球流感活動度仍高，鄰近韓國及日本呈上升趨勢，韓國流行B型、日本為H3N2及B型共同流行。

疾管署說明，新冠疫情目前處低點波動，第4週新冠門急診就診計941人次，較前一週下降9.1%。114年10月起累計61例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例以65歲以上長者占67%及具慢性病史者占79%為多，93%未接種本季新冠疫苗。新冠疫苗接種累計約164.9萬人次。

疾管署表示，截至2月2日公費流感疫苗接種數約671.8萬人次，疫苗尚餘約11萬劑。（示意圖／Pixabay）

疾管署提醒，目前流感疫苗剩餘量有限，建議民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管家或1922防疫諮詢專線查詢鄰近合約院所。尚未接種本季新冠疫苗者可把握1月1日至2月28日擴大接種期間儘速接種。

疾管署呼籲，近期氣溫變化大，民眾應加強防範呼吸道傳染病，落實勤洗手、咳嗽禮節。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆應儘速就醫。疾管署今年1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑。

