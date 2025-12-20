台日韓群星好YOUNG賣力演唱

「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會，二十日晚於永華市政中心西側廣場登場。（市府提供）

記者翁順利∕台南報導

台南市今年「台南好YOUNG」耶誕跨年三場系列演唱會，首場活動於二十日晚間在永華市政中心廣場熱鬧登場，天氣涼爽，吸引上千名民眾湧入會場，因場地寬闊，許多人索性席地而坐，悠閒地聆聽來自台日韓三國的藝人和團體賣力演唱，度過浪漫的耶誕前夕的夜晚。

主辦單位費心布置會場，分成三區，各以鐵欄杆區隔，每區都有大銀幕可以觀賞，大家各取所需，站在適當的距離欣賞晚會，彼此都保持相當距離，自由走動毫無疑慮，也確保會場的安全，加上警察和服務人員不段穿梭會場查看，長達三小時的時間，過程相當流暢。

台日韓的藝人表演各有所長，讓觀眾頻頻給予熱烈的掌聲，其中大家對主秀之一的二十三歲日本創作歌手川西奈月印象尤其深刻，因為她不僅長相清秀活潑，首次造訪台南，更做足功課，練會許多中文，又讀又講向台南民眾安問好，開場就獲得大家的熱烈掌聲給予歡迎，而且她全程使用電子琴表演，自彈自唱，當中創作歌曲「奇蹟」，歌詞激勵人心，大家不吝惜給予喝采叫好；她預告明年二月還會再來台北表演，台下許多人熱情回應一定會去捧場！

第二場系列演唱會的南瀛草地音樂會將於二十七日晚間在新營南瀛綠都心公園舉行，市府歡迎溪北民眾踴躍到場同樂。