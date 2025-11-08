台日韓職棒交流賽開打！ 3國以球會友開啟交流新篇章
桃園亞洲職棒交流賽8日開打，由樂天桃猿隊、日本東北樂天金鷲隊及韓國KT巫師隊共同參與，這次賽事不僅為球迷帶來精彩對戰，也為台日韓三國職棒交流開啟新篇章。桃園市長張善政表示，交流賽首度有桃園市府辦理，期盼透過職棒交流，讓台灣、日本與韓國的友誼更加緊密，並期許交流賽成為固定舉辦的國際體育盛會。
今日賽事由「樂天桃猿」對戰「日本東北樂天金鷲」，開球儀式特別由張善政、日本駐台代表片山和之、韓國駐台代表高尚郁、台灣樂天桃猿、日本東北樂天金鷲、韓國KT巫師三支職棒勁旅代表等6人一起擔任開球嘉賓，象徵台日韓官方、球團對於交流賽的支持。
另外球場周邊規畫多項互動體驗攤位，包括棒球九宮格、趣味問答與童玩挑戰等闖關活動，成功挑戰可獲限量宣導品，提供大小球迷參與體驗，感受桃園主場的熱血氛圍。
張善政說，今日賽事由樂天桃猿隊對戰日本東北樂天金鷲隊，日本駐台代表片山和之與韓國駐臺代理代表高尚郁也都親自到場觀賽，充分展現三方對於這次台日韓職棒交流賽的重視。
張善政說，今日場邊除了有樂天桃猿啦啦隊帶動氣氛外，樂天金鷲啦啦隊也特地來台應援，讓樂天桃園棒球場同時成為兩支球隊的主場，相信今日賽事不僅精采可期，也將成為台日韓職棒深化交流的新起點。
市府體育局表示，本次此外，市府也同步推出「市民贈票活動」，凡設籍桃園市或就讀於本市各級學校之學生，可憑指定證件於球場售票亭兌換門票乙張（數量有限、贈完為止），歡迎市民朋友於球賽最後一日11月9日（14：05 韓國 KT wiz vs 樂天桃猿）進場應援，感受最熱血的交流盛會！
市府青年局表示，無聲科技為青年局青創指揮部114年度進駐團隊，青年局透過陪跑式創業輔導與資源媒合機制，協助無聲科技開發「虛擬手語導引系統」。青年局此次並協助媒合體育局及桃園捷運公司，於11月7日至9日「桃園亞洲職棒交流賽」期間，在樂天球場及桃捷A19站導入「虛擬手語導引系統」，協助聾人朋友自捷運站順利進入球場觀賽，打造更友善、包容的觀賽環境，展現桃園智慧城市的實踐成果。
其他人也在看
台南立人國小回鍋好興奮 若颱風攪局將到「大魯閣」PK拚冠軍
記者陳建興／台北報導 2025年第17屆重光盃全國少棒錦標賽8日於剛完成冠名的「青年…中華日報 ・ 6 小時前
PLG／富邦勇士慘輸單洋將的獵鷹36分 創隊史第二大敗分差
台北富邦勇士今天迎接主場開幕戰，並迎戰來訪的台南台鋼獵鷹，儘管獵鷹本場比賽前面臨半獸人買斷合約離隊的狀況，只能以單洋將翟蒙應戰，但翟蒙本場比賽猛轟36分加上另5人得分上雙，以112：76賞給富邦...聯合新聞網（運動） ・ 7 小時前
背負「樂天精神」交手 金鷲3台將交流賽家鄉出賽
（中央社記者謝靜雯桃園8日電）桃園亞洲職棒交流賽兩隊同背負「樂天精神」交手，樂天金鷲以1比3不敵樂天桃猿，金鷲3名台將都有出賽，總教練三木肇表示，相信對3名台將是難忘的回憶，也表示交流賽讓球員學到很多。中央社 ・ 8 小時前
臺東吹起復古風！慢村生活節帶你重返舊時光
【記者張嘉誠／綜合報導】 隨著台東縣長饒慶鈴與立法委員陳瑩等貴賓共同撕下象徵時光啟程的「復古票根」，「2025 […]民眾日報 ・ 7 小時前
張趙紘專注打1球當功臣 交流賽包辦3打點獲MVP
（中央社記者謝靜雯桃園8日電）中職樂天桃猿隊今天靠著張趙紘2安包辦3分打點，交流賽以3比1擊敗樂天金鷲，張趙紘把過去失敗當經驗，專注打一球建功，獲單場MVP，也盼藉由交流賽機會，觀察對方的優缺點。中央社 ・ 7 小時前
阿富汗巴基斯坦和談再破局 喀布爾歸咎對方不合作
（中央社喀布爾8日綜合外電報導）阿富汗塔利班（Taliban）政府今天說，與巴基斯坦在土耳其舉行的最新一輪和平談判已告失敗，並將原因歸咎於伊斯蘭馬巴德「不負責任且不合作」的態度。中央社 ・ 14 小時前
亞洲交流賽》樂天桃猿逆轉樂天金鷲！ 古久保健二稱讚賴胤豪去特訓有效果
2025桃園亞洲職棒交流賽今天由樂天桃猿3比1擊敗樂天金鷲，賽後監督古久保健二透露，主要跟球員說要積極攻擊，今天也展現不錯的效果。古久保也稱讚許賀捷跟賴胤豪，在日職橫濱DeNA的特訓有效果。TSNA ・ 8 小時前
重光盃》台南立人國小重返賽事 若遇颱風「雨備賽程」頗具創意
2025年第17屆重光盃全國少棒錦標賽8日於剛完成冠名的「青年公園謝國城紀念棒球場」舉行，不僅名稱更新，場地也換成人工草皮，讓睽違5年再戰重光盃的台南立人國小感到相當新鮮。至於可能到來的鳳凰颱風，主辦單位也做出很有創意的因應。青年公園棒球場過往就是符合少棒規格的標準球場，2024年由台北市政府體育局自由時報 ・ 6 小時前
台日韓交流賽》張趙紘雙安包辦3打點率桃猿勝金鷲 宋家豪返鄉投球8顆中繼1局
桃園亞洲職棒交流賽，中職樂天桃猿張趙紘單場擊出2支二壘安打，包含5局下的追平安和7局下的致勝安，個人囊括全隊的3分打點，終場就以3：1逆轉日職東北樂天金鷲，延續「下剋上」氣勢。5局下2人出局、二壘有人，張趙紘從蕭齊手中敲出中、左外野平飛安打，護送許賀捷跑回追平分，讓比賽以1：1重新開始。張趙紘和蕭齊同屆，高中時分屬平鎮高中和穀保家商，雖然2隊時常對戰，但張趙紘指出，蕭齊過去較少先發，所以不常打到他的球，「他會後面幾局才上來，我們就在旁邊觀察，他的球種和變化球怎麼跑，今天抓到他變速球丟到失投位置。」7局下張趙紘更是棒打東北樂天一軍牛棚主力藤井聖，而且一樣是在2人出局後，敲出適時的二壘安打，一棒帶有2分打點，他回憶過去只要2人出局，遇到壘上有人的情況很容易三振或打不好，「今天有將之前的經驗紀錄下來去調整，讓自己專注打一顆球。」另外，效力東北樂天的台灣投手宋家豪此役也在家鄉登場獻技，6局下中繼只用8球就下班，帶有1次三振，最快球速151公里，他透露日職賽季結束後，還是有維持基本訓練，也丟過一次Live BP。 今天是宋家豪繼2023年經典賽以來，相隔2年多再度於台灣投球出賽，他說感受到12強麗台運動報 ・ 8 小時前
PLG》少半獸人沒差！台鋼獵鷹「單洋將」36分之差打爆富邦勇士
少半獸人沒差！台鋼獵鷹今天在客場台北和平館靠著唯一洋將翟蒙大殺四方轟36分，以及白薩也有18分挹注，獵鷹最終以112：76打爆地主富邦勇士，讓勇士板凳席陷入低氣壓。勇士開賽還一度取得領先，不過獵鷹首節最準是白薩，他單節3顆三分球貢獻11分，聯手洋將翟蒙8分，獵鷹首節以30：22領先，翟蒙在第2節又猛自由時報 ・ 8 小時前
TPBL高錦瑋砍21分、6助攻 雲豹退戰神奪開季4連勝
（中央社記者陳容琛台北8日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL台啤永豐雲豹今天在本土後衛高錦瑋豪取21分、6助攻情況下，搭配洋將克羅馬挹注29分，終場以122比102擊敗台北台新戰神，勇奪開季4連勝。中央社 ・ 8 小時前
PLG》富邦勇士防守變紙糊 連兩場失112分隊史最慘
富邦勇士在開幕戰遭衛冕軍桃園領航猿砍112分，結果經過快兩週的調整也沒有太大起色，今天又在主場以76：112不敵台鋼獵鷹，總教練吳永仁也只能無奈表示，打了1場令人失望的比賽。勇士此仗進攻嚴重熄火，僅拿76分，但最大問題是防守完全使不上力，獵鷹洋將翟蒙轟36分，白薩18分、谷毛唯嘉12分、張志豪11分自由時報 ・ 8 小時前
賴清德青年百億圓夢計畫竟用國發基金預算 王鴻薇：不務正業
總統賴清德的重要青年政見「青年百億海外圓夢基金計畫」近日發出首播影片。不過國民黨立委王鴻薇質疑，明年度預算竟是由國發基金編列而非教育部青年署，批評此舉「不務正業」、「預算通通亂掉」。中天新聞網 ・ 7 小時前
重光盃少棒開打 颱風若攪局移師「大魯閣」決戰
（中央社記者謝靜雯台北8日電）重光盃全國少棒錦標賽今天於新冠名的「青年公園謝國城紀念棒球場」舉行，開幕戰高雄壽天國小以7比5擊敗台南立人國小。主辦單位表示，若遇颱風攪局，決賽可能移師「大魯閣」。中央社 ・ 6 小時前
網傳電子支付個資外洩名單驚見立委、藝人 街口支付發聲明澄清
社群網路近期出現多則有關電子支付業者外流客戶個資的消息，其中更不乏藝人、立委等高知名度人士。對此，街口支付表示，經逐筆查證，網路上流傳的資料存在大量錯誤，足以證實內容純屬拼湊捏造，針對內部資安，街口支付強調，每年均更新防護措施，針對機敏資料也都採取進階加密防護，他們已蒐集證據，將對惡意散布者依法究責。中天新聞網 ・ 12 小時前
TPBL》雲豹有奇兵殺出讓高錦瑋大讚 開季4連勝繼續保持不敗
TPBL台啤雲豹今進行本季主場開幕戰，團隊共有7人得分上雙，克羅馬與高錦瑋兩人合力貢獻50分，終場以122：102打爆台北戰神對手，奪得開季4連勝，繼續維持不敗之身。雲豹首節打完雖以29：33落後，但克羅馬一開賽手感救火燙，單節攻下17分，第2節開始小高、米勒、莊博元與林信寬多點開花，一口氣攻下40自由時報 ・ 8 小時前
亞洲交流賽》跟蕭齊對決感受到他進步很大！ 張趙紘坦言有放開去打
2025桃園亞洲職棒交流賽今天由樂天桃猿3比1擊敗樂天金鷲，張趙紘包辦3分打點，還有雙安，並且棒打藤井聖，張趙紘跟蕭齊是同學年度，兩人以前對決很少次，不過張趙紘感受到蕭齊的成長，尤其他的球速跟控球成長很多。TSNA ・ 7 小時前
東超》領航猿卡總批馬尼拉電氣陣容違規 賽後正式投訴
桃園璞園領航猿今天在菲律賓伊拉甘市（ilagan City）與馬尼拉電氣（Meralco Bolts）二度交手，領航猿最終以76比85，吞下東超（EASL）首場敗戰。TSNA ・ 4 小時前
瞬間致命！ 美汽車駕駛闖鐵道口猛撞火車
瞬間致命！ 美汽車駕駛闖鐵道口猛撞火車EBC東森新聞 ・ 7 小時前
楊祐寧結婚5年「尊榮」寵妻 曝愛情長久維持術
楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書與范少勳主演的《人浮於愛》熱播中，四位主演日前分享現代愛情的幸福祕訣。結婚5年、育有三寶的楊祐寧說，夫妻間最珍貴的時光，不一定是盛大約會，而是「孩子睡著後，兩人能一起看一部片。」強調要『尊榮』另一半：「聽他講什麼、換位思考，這才是長久之道。」簡嫚書認為相處之道在於「讓另一半成為摯友」，無話不談、彼此包容；邵雨薇則笑說：「讓自己開心最重要，只要情緒照顧好，對方自然也能被感染。」Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前